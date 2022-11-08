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إيلاف من لندن: يختتم يوم الخميس تمرين "خنجر عُمان" بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق العمليات التدريبية الصحراوية بمشاركة بين قوات عمانية وبريطانية.

وتجري التدريبات في منطقة رأس مدركة للتدريب المشترك، في الدقم، وكان وصل ما يزيد عن 800 جندي من القوات البريطانية للمشاركة في التدريبات والأنشطة المشتركة.

ويجري التمرين الذي كان انطلق يوم 31 أكتوبر، بقيادة فريق اللواء الخفيف القتالي الرابع، المعروف باسم لواء "الجرذان السوداء" نسبةً إلى الوقت الذي قضاه في صحراء شمال أفريقيا، وهو يهدف إلى توثيق روابط الصداقة البريطانية العمانية وتطوير القدرات المشتركة.

أسلحة مشاركة

وتشارك في التمرين مجموعة معركة كتيبة المشاة الاسكتلندية، وسرية استطلاع، ومروحيات، ومدفعية من قوات الكوماندوز البحرية الملكية، وسرية استطلاع وطائرات القتال من القوات العمانية.

هذه القدرات مجتمعة ستزود المجموعة القتالية بتوليفة قوية من الموارد، من استطلاعات استخباراتية واستراتيجية وحتى القدرات الهجومية، وهو ما يعني أنها قادرة على العثور على "القوات المعادية" ودحرها في أثناء التمرين.

في تصريح أدلى به العميد ماركوس مَد، قائد التمارين، بعد إتمام تمرين خنجر عُمان 2021، قال: "هذه أفضل وأكثر منطقة غير مقيَّدة عملتُ فيها على الإطلاق، حيث إن القدرة على الدمج بين الهجوم الجوي السريع، وطائرات الهجوم والاستطلاع، ومنظومات ذاتية وطائرات مسيَّرة، بالإضافة إلى القوات البرية، هي تجربة غير مسبوقة في تاريخي المهني. وأعتقد أنها أروع فرصة للجنود الشباب هنا."

4 أشهر

ويُعتبر تمرين خنجر عُمان جزءا من أول عملية نشر للقوات البريطانية لمدة أربعة أشهر متواصلة للمشاركة بالتمارين في المركز العالمي في الدقم في سلطنة عُمان، في إطار التمرين المسمَّى "خنجر الصحراء. وستشارك القوات البريطانية هنا في تدريبات أساسية وتخصصية، وأنشطة رياضية، وزيارات ثقافية وتعليمية.

وهذه السلسلة من عمليات نشر المجموعات القتالية، التي تعتبر جزءا من استراتيجية جندي المستقبل من أجل استثمار أكبر في الخارج مع الشركاء والحلفاء، وتوفر مجموعة من المهارات والقدرات التي يمكن الاستعانة بها في التدريب أو للقيام بالأنشطة والعمليات المشتركة في أنحاء منطقة الخليج.

وسيكون مقر مجموعة المعركة من القوات البريطانية خارج مركز الدفاع في الدقم خلال تواجدها في السلطنة لمدة أربعة أشهر وسوف تنتشر، بقيادة الفوج الملكي الاسكتلندي، من خلال مركز الدعم اللوجستي البريطاني المشترك إلى راس مدركة، وهي منطقة تدريب أنشِئت حديثا في جنوب عُمان تضم 4000 متر مربع من التضاريس المتنوعة المتاخمة للبحر. كما توفر هذه المنطقة بيئة فريدة للتمارين العسكرية من أجل التدريب المشترك، وتعتبر من أكبر مناطق التدريب التي عملت فيها المملكة المتحدة، ويطور العمانيون منطقة التدريب هذه بمساعدة من المملكة المتحدة سعيا إلى تطويرها لتصبح مركز تدريب عالمي المستوى.

المجموعة القتالية الاسكتلندية

يشار إلى أن تمرين "خنجر الصحراء" هو عملية مدتها 4 أشهر تنتشر فيها المجموعة القتالية الاسكتلندية 2 التي ستشكل نواة الفِرَق المشاركة في تمرين خنجر عُمان.

هذه المجموعة القتالية، المؤلفة من كتيبة مشاة آلية خفيفة تستقل مركبات فوكسهاوند المدرعة، تضم أيضا سربا استطلاعيا من فوج لايت دراغونز يستقل مركبات جاكال المدرعة، ومروحيات وايلدكات من السرب 661، وفيلق الجيش الجوي 1، والمدفعية الملكية التي توفر الإسناد في إطلاق النار والقتال الجوي، وفرق مساعدة مثل المهندسين والأطباء والمسؤولين عن الجوانب اللوجستية ومهندسي الكهرباء والميكانيكا. وسيقدِّم فوج المدفعية الملكية 29، لواء الكوماندو 3، الإسناد في إطلاق النار من المدفعية الخفيفة 105ملم. كما ستشارك فرقة من قوات أمن الحدود الغربية العُمانية بصورة كاملة في التمرين، وستوفر طائرات سلاح الجو السلطاني العماني الدعم الجوي القريب.