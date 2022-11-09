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بيتسبرغ (الولايات المتحدة): واجه الجمهوري المسيحي اليميني المتطرف دوغ ماستريانو المقرب من دونالد ترامب والمشكك في فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020، هزيمة كبيرة أمام الديموقراطي الوسطي جوش شابيرو الذي فاز بمنصب حاكم بنسلفانيا، الولاية الحاسمة في انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، كما ذكرت وسائل إعلام الثلاثاء.

وماستريانو (58 عاماً) هو واحد من أكثر السياسيين المدعومين ترامب إثارة للجدل. فهو ضابط سابق لا يخفي تعاطفه مع مجموعات مؤيدة لتفوق البيض ولمعالم تمجيد الكونفدرالية.

وبقي يؤكد خلال عامين أن انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020 "سُرقت" من دونالد ترامب من الرئيس الديموقراطي جو بايدن واتُهم بالمشاركة في الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في واشنطن في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وكان قد خطط في نهاية أيلول/سبتمبر لبدء صيام لمدة أربعين يوما حتى انتخابات الثلاثاء، كما ذكرت مجلة نيويوركر التي نشرت سيرته. حتى أنه شارك في فيلم مستقل في 2019 لعب فيه دور جاسوس، حول اضطهاد المسيحيين الانجيليين في ألمانيا النازية.

وقد شارك أيضاً في مؤتمرات لمجموعات نظرية المؤامرة اليمينية المتطرفة "كيو-انون". وهو معارض للإجهاض.

وخاض ماستريانو السباق في مواجهة الديموقراطي الوسطي اليهودي جوش شابيرو (49 عاماً) في ولاية بنسلفانيا حيث كانت مسألة الحق في الإجهاض في صلب الحملة.

وأعلن فوز جوش شابيرو الذي يتولى المنصب خلفاً لديموقراطي آخر هو توم وولف عبر قناتي "إن بي سي" و"فوكس نيوز" بينما انتزع الديموقراطي جون فيترمان مقعداً حاسماً في مجلس الشيوخ ضد الجمهوري محمد أوز المدعوم من دونالد ترامب.