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جاكرتا: أكدت السفارة الروسية في جاكرتا لوكالة فرانس برس الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوجه إلى جزيرة بالي الاندونيسية لحضور قمة مجموعة العشرين التي ستعقد الأسبوع المقبل.

وقالت يوليا تومسكايا المسؤولة عن المراسم في السفارة "أستطيع أن أؤكد أن (وزير الخارجية) سيرغي لافروف سيترأس الوفد الروسي خلال قمة مجموعة العشرين".

وأضافت أن "برنامج الرئيس بوتين ما زال قيد الإعداد وقد يشارك بشكل افتراضي".

وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من الغموض بشأن مشاركة الرئيس الروسي في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي تنظمها إندونيسيا في 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال مصدر مقرب من السلطات المكلفة تنظيم القمة لفرانس برس إن مشاركة الرئيس الروسي "غير مرجحة" ويفترض أن يحل محله وزير الخارجية.

وواجهت إندونيسيا ضغوطاً كبيرة من الغرب لاستبعاد روسيا من القمة رداً على غزو أوكرانيا، لكنها قاومت هذه الضغوطات مؤكدة أن الدولة المضيفة للقمة يجب أن تلتزم الحياد.

وتلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي لا تنتمي بلاده إلى مجموعة العشرين دعوة من إندونيسيا إلى القمة ويمكنه المشاركة بشكل افتراضي.