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واشنطن: أعلن رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الجنرال الأميركي مارك ميلي الأربعاء أن أكثر من مئة ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا منذ بداية غزو أوكرانيا، مشيراً إلى أن الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية قد تكون مماثلة.

وقال الجنرال مايلي في كلمة في "نادي نيويورك الاقتصادي" إن "أكثر من مئة ألف جندي روسي بالتأكيد قتلوا أو جرحوا". وأضاف أن "الأمر نفسه ينطبق على الجانب الأوكراني على الأرجح".

والأرقام التي ذكرها الجنرال ميلي ولا يمكن تأكيدها من مصدر مستقل، هي الأكثر دقة التي قدمتها واشنطن حتى الآن.

وعبر المسؤول العسكري الأميركي الكبير عن أمله في إجراء محادثات لإنهاء الحرب، لأن النصر العسكري ليس ممكنا لا لروسيا ولا أوكرانيا، على حد قوله.

وأضاف "يجب أن يكون هناك اعتراف متبادل بأن النصر العسكري لا يمكن أن يتحقق على الأرجح، وبالمعنى الدقيق، بالوسائل العسكرية، لذلك يجب الالتفاف إلى وسائل أخرى".

وأكد الجنرال مايلي أن هناك "فرصة للتفاوض".

وتأتي تصريحات رئيس الأركان الأميركي بينما أمرت روسيا قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، في ضربة قاسية للحملة العسكرية لموسكو.

لكن كييف ردت بحذر معتبرة أنه من غير المرجح أن يغادر الجيش الروسي هذه المدينة الاستراتيجية من دون قتال.

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن هذا الانسحاب دليل على أن موسكو تواجه "مشاكل حقيقية" في ساحة المعركة.