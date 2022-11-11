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إيلاف من لندن: بحث العاهل الأردني ورئيس الوزراء البريطاني، في لقاء جمعهما اليوم الجمعة في لندن، لقاء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات إقليميا ودوليا.

وأعرب الملك عبدالله الثاني، الذي كان التقى الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام يوم الخميس، عن تمنياته لريشي سوناك بالنجاح في مهامه رئيساً لوزراء بلاده، مؤكدا حرص الأردن على البناء على علاقات الصداقة المتميزة التي تجمعه مع بريطانيا، وتعزيز التعاون بينهما على المستويات السياسية والاقتصادية والدفاعية.

وعبر عن تقديره للدعم الاقتصادي والتنموي الذي تقدمه بريطانيا للأردن. كما أكد على ضرورة مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا المنطقة ويعزز الأمن والسلم العالميين.

أوكرانيا

وأكد الملك عبدالله الثاني أهمية العمل على التخفيف من آثار الأزمة في أوكرانيا، خاصة في مجالي الغذاء والطاقة، والتي تحتاج إلى جهد جماعي ومزيد من التكاتف بين الدول.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، جدد عاهل الأردن التأكيد على أهمية العمل بشكل فاعل لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الملك عبدالله الثاني إلى ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني بالمدينة المقدسة، ومنع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي من شأنها تأزيم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن الأردن سيواصل بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وفيما يتعلق بقضية اللاجئين، أشار الملك إلى أهمية استمرار الدعم للاجئين من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

حديث سوناك

من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني عمق العلاقات بين البلدين والحرص على توطيدها، مشيداً بدور الأردن المحوري، في الشرق الأوسط.

وشدد سوناك على أهمية مواصلة التعاون الثنائي لتحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي، لافتا إلى أن الأردن أحد أهم حلفاء المملكة المتحدة في المنطقة.

وحضر اللقاء الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في بريطانيا منار الدباس، وعدد من المسؤولين البريطانيين.