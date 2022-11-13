قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



اصطدمت طائراتان من طرازات عتيقة ترجع إلى حقبة الحرب العالمية الثانية ببعضهما البعض، مما أدى إلى تحطمهما في الجو أثناء عرض جوي في ولاية تكساس ومقتل شخصين على الأقل.

وأظهر مقطع فيديو تصادم الطائرتين على ارتفاع منخفض، والذي أدى إلى انشطار إحداهما إلى نصفين مع ظهور ما يشبه كرة نار ترتطم بالأرض.

وكانت الطائرتان - إحداهما من طراز بوينغ بي 17 Flying Fortress - تشاركان في عرض جوي تذكاري بالقرب من دالاس.

ولم يكن عدد الأشخاص على متن الطائرتين معلوما، لحظة وقوع الحادث. لكن اتحاد الطيارين المدنيين في الولايات المتحدة قال إن عضويه السابقين تيري باركر ولين روت كانا بين من لقوا حتفهم جراء الحادث.

وترجح تقارير أخرى نشرتها وسائل إعلام محلية أن نحو ستة أشخاص لقوا مصرعهم جراء التصادم.

وقال شاهد العيان كريس كراتوفيل - الذي كان بين الجمهور الذي حضر العرض الجوي "وينجر أوفر دالاس" السبت الماضي ويتراوح عددهم من 4000 إلى 6000 شخصا - لبي بي سي إنه لم ير من قبل "جمهورا يسوده هذا القدر من الهدوء والسكون في غمضة عين".

وأضاف: "تحول الأمر من قمة الحماس والنشاط إلى الصمت المطبق والسكون التام بينما بدأ الكثيرون، وأنا منهم، في اصطحاب أطفالهم بعيدا بسبب وجود حطام طائرات محترق وسط المطار".

وقالت هيئة الطيران الفيدرالية إنها فتحت تحقيقا في حادث التصادم الذي وقع أثناء العرض الجوي في إطار حدث يستمر لثلاثة أيام، والذي وصفه منظموه بأنه العرض الأمريكي الأول لطيران الحرب العالمية الثانية الذي يقام على شرف يوم المحاربين القدامى.

وقال إريك جونسون، عمدة مدينة دالاس، إنها "مأساة مفجعة"، مؤكدا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن "الفيديوهات تظهر أشياء ينفطر لها القلب. أرجوكم الدعاء من أجل تلك الأرواح التي صعدت إلى السماء للترويح عن أسرنا وتعليمهم".

ولم يتحدد بعد عدد ضحايا الحادث، وفقا لجونسون الذي أكد عدم وقوع إصابات على أرض المطار.

وذكر الموقع الإلكتروني الخاص بالعرض الجوي أن الكثير من الطائرات كان من المقرر أن تشارك في جسر جوي السبت الماضي.

تحطم الطائرة الصينية: العثور على أشلاء بشرية وسط حطام الطائرة

حوادث الطائرات: رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين من تحطم الطائرة الصينية بينما تنتظر العائلات أنباء عن أقاربهم وأحبائهم

يُذكر أن الطائرات من طراز بوينغ بي 17 Flying Fortress كان لها دور هام في انتصار الولايات المتحدة على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

وكانت الطائرة الأخرى التي تحطمت جراء حادث التصادم من طراز كينغكوبرا P-63 التي استخدمت أيضا في الحرب العالمية الثانية، لكن استخدامها القتالي في تلك الحرب كان فقط في سلاح الجو للاتحاد السوفييتي السابق.

ويتراوح عدد طاقم الطائرة بي 17 بين أربعة إلى خمسة أشخاص بينما يمكن لطيار واحد فقط التحليق بالطائرة P-63، وفقا لهانك كوتس الذي يعمل لدى جمعية "القوات الجوية التذكارية" المنظمة للعرض الجوي، لكنه لم يتطرق إلى التأكيد على عدد الضحايا.

وقال كوتس: "هذا عرض جوي توضيحي لطلعات جوية أثناء الحرب العالمية الثانية حيث ركزنا على الطائرات وقدراتها".