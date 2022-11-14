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موسكو: شدد الكرملين الإثنين على أن خيرسون لا تزال جزءا من روسيا، وذلك بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المدينة الجنوبية التي انسحبت منها قوات موسكو الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن تلك الزيارة "نترك الأمر من دون تعليق" لكنه أضاف "تعلمون أن تلك المنطقة جزء من روسيا الاتحادية".