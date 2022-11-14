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نوسا دوا (اندونيسيا): افتتح الرئيسان جو بايدن وشي جينبينغ قمّتهما في بالي الاثنين بمصافحة، وشدّدا على الحاجة إلى إدارة الخلافات وتجنّب نزاع.

وقال شي "وصل العالم إلى مفترق طرق"، متعّهداً بإجراء مناقشة "صريحة" للقضايا التي مزّقت العلاقات بين القوّتين الرئيسيتين في العالم.

وأضاف أنّ "العالم يتوقّع أن تعالج الصين والولايات المتحدة بشكل صحيح العلاقة" بينهما.

من جهته، رحب بايدن بشي بابتسامة تغطّي المنافسة المحتدّة بين دولة حدّدت أُطر القرن الماضي وأخرى تسعى إلى تحديد أُطر القرن التالي.

وقال بايدن لشي "من الجيد رؤيتك"، مؤكداً أن "لا بديل" عن المحادثات المباشرة، ومعرباً عن أمله في تجنّب "نزاع" بين واشنطن وبكين.

وأضاف أنه يريد من الولايات المتحدة والصين "إدارة خلافاتنا، ومنع المنافسة من التحوّل إلى نزاع".