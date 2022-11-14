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موسكو: نفت روسيا الإثنين أنباء ذكرت أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف نقل إلى المستشفى خلال زيارته إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين معتبرة التقارير "قمة التضليل".

ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا تسجيلا مصورا يظهر الدبلوماسي البالغ 72 عاما برفقتها مرتديا قميصا قطنيا (تي شيرت) وسروالا قصيرا.

ويظهران في الفيديو وهما يضحكان وذلك بعد أن ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن لافروف في المستشفى.

وقالت زاخاروفا "نحن هنا مع سيرغي فيكتوروفيتش (لافروف) في إندونيسيا، نقرأ الأنباء ولا نصدق".

أضافت "إنها قمة التضليل".

واعتبر لافروف أن التقارير جزء من "ألاعيب ما" نسبها إلى وسائل إعلام غربية.

وقال "منذ عشر سنوات وهم يكتبون أن رئيسنا مريض".