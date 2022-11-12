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لندن: اعتبر وزير الدفاع البريطاني بن والاس السبت أن الانسحاب الروسي من مدينة خيرسون الأوكرانية يشير إلى "خسارة استراتيجية جديدة" لموسكو، ورأى أن الخسارة ستزرع الشك في صفوف الرأي العام الروسي.

وقال والاس في بيان "الانسحاب من خيرسون الذي أعلنته روسيا يشير إلى خسارة استراتيجية جديدة لهم. في شباط/فبراير فشلت روسيا في السيطرة على أهداف رئيسية حددتها، غير خيرسون".

وأضاف "حالياً ومع (هذه المدينة) التي انسحبوا منها أيضاً، يجب أن يتساءل الناس في روسيا: ما الجدوى من كل ذلك؟".

أشاد البيت الأبيض السبت بما اعتبر أنّه "نصر استثنائي" لأوكرانيا بعد استعادة قوّاتها مدينة خيرسون.

وفي حين سحبت روسيا قواتها لتتمركز في مواقع دفاعية، اعتبر والاس أن الغزو الروسي في شباط/فبراير "لم يجلب سوى العزلة الدولية والإهانة"، لموسكو.

وأضاف "تستمر كل من المملكة المتحدة والمجتمع الدولي في دعم (الأوكرانيين) وفي حين نرحب بالانسحاب لا نستخف بالتهديد الذي تشكله روسيا".