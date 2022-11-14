قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



اسطنبول: نفى حزب العمال الكردستاني الاثنين أن يكون لديه أي دور في الانفجار الذي هزّ شارع الاستقلال في اسطنبول الأحد وأسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وقالت المجموعة التي تعتبرها تركيا "إرهابية"، في بيان نشرته وكالة فرات للأنباء "شعبنا والأشخاص الديموقراطيون يعلمون عن كثب أننا لسنا على صلة بهذا الحادث وأننا لن نستهدف مدنيين بشكل مباشر وأننا لا نقبل أعمالًا تستهدف مدنيين".

واتهمت المجموعة المسلحة الكردية الحكومة التركية بامتلاك "خطط غامضة" وبـ"إظهار كوباني كهدف".

وقال المتحدث باسم الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني زاكروس هيوا في اتصال مع وكالة فرانس برس "ليس لدينا أي علاقة بالانفجار الذي وقع أمس في اسطنبول ولسنا مسؤولين عنه".

تعليمات في كوباني

وكانت الشرطة التركية قد اتهمت في وقت سابق الاثنين شابة تحمل الجنسية السورية بوضع القنبلة التي أدّى تفجيرها إلى مقتل ستة أشخاص الأحد في اسطنبول. وقالت الشرطة إن الشابة اعترفت بأنها تصرّفت "بأمر من حزب العمال الكردستاني".

وذكرت تقارير أن الشابة تُدعى إلهام البشير ودخلت بطريقة غير شرعية إلى تركيا، مرورًا ببلدة عفرين شمال شرقي سوريا التي يسيطر عليها جنود أتراك وسوريون. وأوضحت الشرطة أنّ المتّهمة تلقّت تعليمات في كوباني شمال شرقي سوريا.

واشتهرت مدينة كوباني بالمعركة التي سمحت في العام 2015 للقوات الكردية بصدّ تنظيم الدولة الإسلامية، بدعم أميركي. ولا تزال تسيطر عليها حاليًا قوات سوريا الديموقراطية التي تعتبر وحدات حماية الشعب المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني أحد مكوناتها الرئيسية.

ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"، تمرّداً ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.