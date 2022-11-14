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اسطنبول: رفضت تركيا الإثنين تعازي الولايات المتحدة بشأن مقتل ستة أشخاص في هجوم بقنبلة في اسطنبول، ألقت أنقرة باللوم فيه على جماعة كردية محظورة.

وغالباً ما يتهم الرئيس رجب طيب إردوغان واشنطن بتزويد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا بالسلاح، الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين". وقال وزير الداخلية سليمان صويلو في تصريحات متلفزة "لا نقبل رسالة التعزية من السفارة الأميركية. نرفضها".