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اسطنبول: قال مسؤول تركي لوكالة فرانس برس الجمعة إن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ سيزور تركيا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر لإجراء محادثات بشأن استكمال إجراءات انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف العسكري.

ومن المقرر أن يجتمع ستولتنبرغ مع الرئيس رجب طيب إردوغان الذي قال إن بلاده لن توافق على عضوية البلدين إلى أن "يفيا بالوعود التي قطعاها"، علما أنه يتهمهما بإيواء أكراد تعتبرهم أنقرة "إرهابيين".

في حزيران/يونيو، أبرمت تركيا والسويد وفنلندا اتفاقًا تضمن أحكامًا بشأن تسليم المجرمين وتبادل المعلومات.

تخلت الدولتان الاسكندنافيتان عن سياساتهما القائمة على عدم الانحياز وطلبتا الانضمام إلى الناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن ستولتنبرغ الأربعاء أنه يعتزم زيارة تركيا مشيدًا "بالاتصال الوثيق" بين ستوكهولم وهلسنكي مع أنقرة "على جميع المستويات".

وقال "سأذهب إلى ... اسطنبول للقاء الرئيس إردوغان شخصيًا في المستقبل القريب".

موافقة تركية

كما وافق إردوغان على طلب من رئيس الوزراء السويدي الجديد أولف كريسترسون لزيارة تركيا في حين تعمل ستوكهولم على إزالة العقبة التركية أمام انضمامها لحلف شمال الأطلسي.

وقال المسؤول التركي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الزيارة ستتم على الأرجح في 8 تشرين الثاني/نوفمبر. ولم تستطع متحدثة باسم كريسترسون تأكيد الموعد. لكنها قالت "نحن نعمل على ذلك".

وقال إردوغان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السويدي هذا الأسبوع إن تركيا "مستعدة لتنمية العلاقات الثنائية مع الحكومة السويدية في جميع المجالات".

ويعد الانضمام إلى الناتو أولوية بالنسبة للحكومة اليمينية الجديدة في السويد.