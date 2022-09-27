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براتيسلافا: أعطى البرلمان السلوفاكي الثلاثاء الضوء الأخضر لانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي.

يتعين على الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف الأطلسي الموافقة على انضمام البلدين. وبعد سلوفاكيا، تبقى دولتان فقط لم تصادقا رسميًا بعد على هذه العضوية هما المجر وتركيا وفقًا لقائمة نشرها الناتو.

وكتب وزير الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكي راتيسلاف كاسر على تويتر "وافق المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية للتو على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو".

ورحب رئيس الوزراء إدوارد هيغر على الفور بقرار البرلمان، مؤكدا أن انضمام البلدين "سيعزز القدرة الدفاعية (للناتو) بشكل كبير".

حظي انضمام فنلندا إلى الناتو بتأييد 126 صوتا والسويد 124 صوتا بحضور 144 نائبا.

أرجأت سلوفاكيا تصويتها بسبب تعديل حكومي أخير.

ولاكتمال ملف التصديق السلوفاكي ما زال يحتاج الأمر إلى توقيع الرئيسة الليبرالية زوزانا كابوتوفا.

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا السويد وفنلندا إلى طلب الانضمام إلى الناتو بعد عقود من عدم الانحياز العسكري.