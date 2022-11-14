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رام الله (الاراضي الفلسطينية): قتلت فلسطينية تبلغ من العمر 19 عامًا الاثنين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال تنفيذه عملية اعتقال في بلدة بيتونيا القريبة من رام الله في الضفة الغربية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضح بيان للجيش الاسرائيلي أن "مركبة فلسطينية اقتربت من جنوده خلال نشاط أمني في بلدة بيتونيا. طلب الجنود من المركبة التوقف لكنها لم تتوقف وتم إطلاق النار على المركبة، وعُرف أن هناك إصابة".

وبعدما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن "الفتاة سناء الطل (19 عاماً) استشهدت بعد اصابتها برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا"، عادت وقالت بعد ساعات على الحادثة إن هوية الشابة القتيلة "لا زالت مجهولة".

وحسب مصادر أمنية فلسطينية، اعتقل الجيش الاسرائيلي ثلاثة أشخاص خلال العملية، وأحدهم مصاب.

عمليات دهم

وينفذ الجيش الاسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ العام 1967، عمليات دهم واعتقال في مختلف المدن الفلسطينية وتصاعدت وتيرتها منذ شهر اذار/مارس الماضي عقب تصعيد المواجهة بين الطرفين.

وقال شاهد عيان أن السيارة التي تواجدت فيها الشابة تعرضت لاطلاق نار كثيف بعد أن تفاجأ من بداخلها بالجيش.

وقال بكر عرموش لوكالة فرانس برس "لم تكن هناك حادثة دهس والجيش أطلق النار على المركبة عشوائياً".