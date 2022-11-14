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القدس: أردى جندي إسرائيلي الإثنين رجلاً في مدينة شمال تل أبيب، أفادت تقارير بأنه ظنّ خطأ أنه مهاجم فلسطيني.

وأكدت الشرطة أن الجندي فتح النار عندما شعر بأنه "غير آمن لدى اقتراب مواطن منه بطريقة مشبوهة" في محطة للحافلات في مدينة رعنانا، في واقعة أسفرت أيضاً عن جرح شخصين.

ولم يشأ الجيش الإدلاء على الفور بأي تعليق كما أن الشرطة لم تكشف تفاصيل حول هوية الضحية واكتفت بالإشارة إلى فتح تحقيق بشأن صحّته الذهنية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن الجندي خشي من تعرّضه لهجوم على يد فلسطيني.

والخدمة العسكرية إجبارية في إسرائيل للرجال والنساء البالغين، وغالباً ما يحمل الجنود أسلحتهم بشكل ظاهر في الأماكن العامة، حتى خارج الخدمة.