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ايلاف من لندن: في محاولة لمحاربة الفقر التي ارتفعت نسبته لتضرب ربع السكان، شرعت السلطات العراقية الاحد بحملة واسعة تستهدف منح حوالي 1.8 مليون أسرة اعانات شهرية .



واعلنت رئاسة الحكومة العراقية اليوم عن "انطلاق حملة واسعة لدعم الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع وللتخفيف من معاناتهم وتوفير سبل العيش لهم بإشراف مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني" كما قال مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

واشارت الى بدء أكبر حملة للبحث الاجتماعي الميداني بمشاركة الفي باحث من هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل تستهدف مليون و746 الف و86 أسرة من بين 3 ملايين تقدمت منذ الحكومة السابقة لشمولها بمبلغ الإعانة الاجتماعية البالغ حوالي 80 دولارا شهريا عبر النافذة الإلكترونية.



وأوضحت رئاسة الحكومة ان انطلاق حملة البحث هذه تأتي بالتوازي مع استكمال إدخال بيانات أكثر من مليون ونصف المليون أسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية في نظام زيادة مفردات الحصة التموينية بدءاً من الشهر الحالي وبما يؤكد التزاماً من الحكومة بالحدّ من الفقر ومعالجة آثار الأزمات الاقتصادية.

وكتب السوداني في تغريدة على تويتر تابعتها "ايلاف" قائلا "على بركة الله نطلق اليوم، أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، التزامًا وتطبيقًا لبرنامجنا الحكومي الذي يركّز على معالجة الفقر كأحد أهمّ الأولويات".

وكانت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد اطلقت في ايلول سبتمبر عام 2022 نافذة الكترونية باسم (مظلتي) لدعم الطبقات الهشة والفقيرة وتقدمت لشمولها بالاعانانات حوالي 3 ملايين أسرة.

الحملة تستهدف جميع محافظات البلاد



ومن جانبها اعلنت مستشار رئيس الوزراء زينب الموسوي اليوم أن حملة شمول المستحقين ضمن الحماية الاجتماعية تشمل جميع المحافظات.

وقالت الموسوي لوكالة الأنباء الرسمية في تصريح تابعته "ايلاف" إن هذه الحملة هي الاكبر لشمول المستحقين بالحماية الاجتماعية في جميع محافظات البلاد الثمانية عشر مستهدفة المناطق الأشد فقراً بحسب احصاءات وزارة التخطيط .

واوضحت أن "هذه المناطق بحاجة إلى بنى تحتية ودراسة الواقع المعيشي للأسر وتقديم الإعانة للعوائل الفقيرة".. موضحة أن "قاعدة البيانات تشمل حوالي مليون و800 أسرة، إذ إن الباحثين يستطيعون خلال شهرين بحث جميع الأسر الموجودة في كل محافظات العراق .

المشمولون بالحملة



وتشمل الحملة فئات مختلفة ضمن الإعانة الاجتماعية من بينها 110229اسرة من فئة العاجز و143365اسرة من فئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة اضافة الى 46963 ارملة و 81102 مطلقة و مفقود 2426 زوجة مفقود 11250 زوجة مهجورة.

كما تشمل الحملة فتيات بالغات غير متزوجات بعدد 29988 و33711 عزباء و 15061 يتيم و6582 اسرة لسجناء ومعتقلين 298 من المستفيدين في دور الدولة الايوائية و1299 من الأحداث المحكومين

14756 طالبا متزوجا .. اضافة الى 1249056 اسرة معدومة الدخل بمجموع كلي يبلغ مليون و746 الف و86 اسرة محتاجة .

ربع سكان العراق يعانون الفقر



وأظهرت بيانات رسمية في تشرين الاول اكتوبر الماضي ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى حوالي25% من السكان البالغ 42 مليون نسمة فيما تُقدر أعداد الفقراء بحوالي 11 مليونا من بين 42 مليونا هم عدد سكان العراق لا تستطيع الحكومة تقديمها لجميعهم بسبب ضعف المخصصات وعدم إقرار الموازنة العامة.

يشار الى ان خط الفقر هو رقم يمثل مقدار الدخل الشهري والذي يحدد وفقاً لحاجة الفرد لتغطية نفقاته وهي حالياً تبلغ 115 الف دينار عراقي (حوالي 80 دولارا شهريا) ومن لا يمتلك دخل شهري بهذا القدر يعد ضمن خط الفقر .



كما بلغت 16.5٪؜؜ نسبة البطالة عام 2022 وهي مرتبطة بنسبة الفقر لكن ليس بشكل مباشر حيث ان الفرد قد يكون يعمل ولكنه لا يحصل على الدخل الشهري الذي يؤهله لتخطي عبور خط الفقر .

ولم تُسهم الإجراءات الحكومية في معالجة أزمة الفقر التي تتزايد في البلاد جرّاء استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبط بخفض قيمة الدينارإضافة إلى عدم تعويض الفقراء بالمكافآت أو رواتب الرعاية الاجتماعية.



وتعتبر محافظات البصرة وميسان والناصرية (جنوبا) الاعلى في نسبة الفقر في البلاد ، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش وتحديداً مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمالا) التي تتراجع فيها الخدمات ولا يزال معظم الذين عادوا إليها بلا مصادر رزق بسبب الخراب.