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تحتاج القوات الأوكرانية إلى معدات الرؤية الليلية، مع تعرضها لضغوط متزايدة على الجبهة الشرقية.

ولقد حثت أوكرانيا الغرب على تسريع إمدادها بالأسلحة بعد هجوم صاروخي روسي أصاب أحد المباني السكنية في مدينة دنيبرو.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن روسيا شنت أكثر من 70 هجوماً صاروخياً في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت أن القوات الروسية قصفت أكثر من 15 منطقة سكنية بالقرب من مدينة باخموت في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، بما في ذلك بلدة سوليدار لتعدين الملح، حيث تستعر الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا منذ أسابيع. ودمر القصف الروسي المتواصل مدينة باخموت بشكل كامل وألحق أضراراً جسيمة بمدينة أفدييفكا في وسط دونيتسك.

وقال المحلل العسكري الأوكراني أوليه زدانوف، عبر «يوتيوب»، «القتال العنيف للغاية مستمر في القطاعين الرئيسيين... باخموت وأفدييفكا». وأضاف: «العدو يشن هجمات على مدار الساعة. ونحاول الحفاظ على مواقعنا. القوات الروسية تنشط ليلاً. نحن في حاجة ماسة إلى معدات الرؤية الليلية».

زيلينسكي

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب مسائي مصور، مساء الاثنين، إن الهجوم على دنيبرو ومحاولات روسيا امتلاك اليد العليا في الحرب تؤكد للغرب «ضرورة تسريع اتخاذ القرار» في توريد الأسلحة.

وفيما يصر زيلينسكي وحكومته على أنهم بحاجة إلى دبابات، أكدت بريطانيا أمس الاثنين أنها سترسل 14 دبابة «تشالنجر 2» ومعدات أخرى، من بينها مئات المركبات المدرعة وصواريخ دفاع جوي متطورة.

هذا ويستمر الضغط على ألمانيا لتزويد كييف بدبابات «ليوبارد 2»، لكن حكومتها تقول إن هذه الدبابات يجب ألا تُورد إلا إذ اتفق حلفاء كييف على ذلك.