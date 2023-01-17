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يهاجم التحالف الديني اليميني المتشدد الحريات المدنية في الداخل ويصبح شريكًا غير موثوق به في الخارج. زعيمه يهدد الدعم الغربي لبلاده.

إيلاف من بيروت: سمير أصلان فعل ما سيفعله أي أب. عندما اقتحم جنود إسرائيليون منزله في مخيم قلنديا للاجئين الأسبوع الماضي لاعتقال ابنه، هرع لحمايته. قُتل الفلسطيني البالغ من العمر 41 عامًا بالرصاص. وأفادت الأنباء عن مقتل 224 فلسطينيا في العام الماضي في الضفة الغربية المحتلة التي تعرضت لغارات شبه يومية من الجيش الإسرائيلي، وعام 2023 يتجه نحو الأسوأ.

رد صامت

السبب الرئيسي هو تشكيل حكومة ائتلافية دينية يمينية متشددة جديدة في القدس تضم وزراء عنصريين مناهضين للعرب، مصممين على ضم جميع الأراضي الفلسطينية. مع ذلك، الرد على هذا التطور المقلق والمزعزع للاستقرار من الحلفاء الغربيين لإسرائيل كان صامتًا بشكل غريب. القليل منهم أصدروا تحذيرات مستترة. لم يفرض أي منها نوع العقوبات أو المقاطعة التي فُرضت في الماضي على المتطرفين السياسيين في دول أخرى.

تثير خطط التحالف غير المقبولة سؤالاً أوسع غير مريح للولايات المتحدة وأوروبا يتجاوز الانتهاكات المألوفة للغاية والإفلات من العقاب للاحتلال العسكري. باختصار، ألا يزال اعتبار إسرائيل حليفًا موثوقًا وملتزمًا بالقانون يشترك في مجموعة من القيم والمعايير المشتركة مع الديمقراطيات الغربية ممكنًا؟ ربما هذا هو سبب صمود الحكومات.

إن إسرائيل تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدائمة هي عائق. إنها تعرقل حل الدولتين وتحتقر الأمم المتحدة والقانون الدولي، وترفض دعم العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا. إنها تلغي الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بينما تهدد بالحرب. تبيع برامج التجسس والأسلحة للأنظمة الاستبدادية التي تنتهك حقوق الإنسان. والأسوأ من ذلك، ربما، أن عصابة نتنياهو من المتعصبين تعمل بنشاط على تقويض المؤسسات الديمقراطية والحقوق المدنية في إسرائيل، مثل الاحتجاج السلمي وحقوق مجتمع الميم. العديد من الإسرائيليين، من يهود وعرب، يعارضون الحكومة بشدة. كبار السياسيين يحذرون من حرب أهلية. الدبلوماسيون والجنرالات يتمردون. لكن نتنياهو المتهور الانتهازي لا يبالي.

شعارات ممجوجة

تُقرأ الضرورات التقليدية لمعاملة إسرائيل بشكل مختلف عن الدول الأخرى على النحو الآتي: إسرائيل هي الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط ويجب دعمها. إنها محاطة بأنظمة معادية تسعى إلى تدميرها ويجب الدفاع عنها. تذكر الهولوكوست، أوروبا وأميركا مدينة للشعب اليهودي بدين أبدي يجب تكريمه. هذا التفكير الراسخ لا يبرر التردد في مواجهة المتطرفين اليمينيين. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم الحزب الصهيوني الديني، الذي يدعو إلى ضم كامل الضفة الغربية المحتلة، هو الآن المسؤول عن بناء المستوطنات. كان من أوائل أعماله مصادرة 40 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية.

إيتامار بن غفير، الزعيم المشارك لحزب "القوة اليهودية" الذي أدين سابقًا بالتحريض على العنصرية، هو وزير الأمن القومي الجديد. بدأ بإصدار أمر بشن حملة قمع للشرطة على الاحتجاجات الإسرائيلية المناهضة للحكومة، وحظر الأعلام الفلسطينية، والقيام بزيارة استفزازية متعمدة إلى أكثر المواقع المقدسة حساسية في القدس.

يتحرك ائتلاف نتنياهو بسرعة لترويض القضاء. في غضون ذلك، يصبح النقد محفوفًا بالمخاطر. واتهم زفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" الأسبوع الماضي زعيمي المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس بـ "الخيانة للوطن". لا عجب في أن الرئيس إسحاق هرتسوغ شعر بالحاجة إلى الدعوة إلى الهدوء.

آفاق جديدة

يرى الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو حليف قوي لإسرائيل، أن التمسك بالقيم الديمقراطية هو الكفاح العالمي المحدد لهذا العصر. ارتباط نتنياهو الوثيق بدونالد ترمب المدمر للديمقراطية، والتأييد الحماسي لمخطط الانقلاب البرازيلي "الرائع"، جاير بولسونارو، والتعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المجري فيكتور أوربان..

يرسل بايدن وزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى القدس للتحقيق في ما يجري، بينما من المقرر أن يزور نتنياهو واشنطن الشهر المقبل. سيكون ذلك ممتعًا. لكن حتى الآن، تجنبت الولايات المتحدة النقد الصريح. كما يتم اتباع نهج ضعيف بشكل مخجل من قبل دول الاتحاد الأوروبي - وبريطانيا. أعلن وزير الخارجية اللورد أحمد، أثناء زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي، أن العلاقات الثنائية حققت "آفاق جديدة".

إن فكرة أن إسرائيل محاصرة من قبل أنظمة معادية كانت صحيحة ذات يوم، لكنها لم تعد كذلك. أثبتت مرات عديدة أنها تستطيع الاعتناء بنفسها. عززت ما يسمى باتفاقات إبراهيم مع الإمارات والبحرين والمغرب توجهًا راسخًا نحو التعايش، إن لم يكن الصداقة، مع العالم العربي. يأمل نتنياهو أن يقوم السعوديون بهذه الخطوة. تمت هزيمة الغيلان البغيضة المناهضة لإسرائيل في مصر والعراق وسوريا والسودان وليبيا، بطريقة أو بأخرى.

إيران استثناء

الاستثناء الأكبر هو إيران التي لا تزال معادية بشدة. عاجلاً أم آجلاً، سيهدد نتنياهو مرة أخرى بمهاجمة منشآت طهران النووية. الحرب مع إيران ستجتذب حتماً أوروبا والولايات المتحدة. على الرغم من أنهم يمقتون النظام، إلا أن هذا لا يزال مخالفًا لمصالحهم. لقد نجحوا في كبح جماح نتنياهو - حتى الآن. إن انفجارًا شبيهًا بالانتفاضة في الضفة الغربية بسبب محاولات الوزراء لتنظيم المستوطنات غير القانونية أو انهيار السلطة الفلسطينية، سوف يُنظر إليه على أنه كارثة يمكن تجنبها من قبل الغرب. مع ذلك، هناك مؤشرات على اقتراب حدوث انفجار، يتضح من أعمال العنف الأخيرة وصعود الجماعات الفلسطينية المسلحة المحلية المرتبطة بحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

من خلال تعريض الدعم الشعبي الغربي لدولة إسرائيل للخطر، وتقويض ديمقراطيتها وإرباك تحالفاتها، يُظهر نتنياهو ورفاقه الذين يروجون الكراهية أنهم أسوأ أعداء بلدهم. بينما هم يفرقون ويسودون، تتسع الهوة مع الغرب، وتضعف إسرائيل.

كم هو مثير للسخرية، بعد كل "الدماء والدموع" التي أريقت منذ عام 1948 - على حد تعبير رئيس الوزراء السابق الشجاع لصنع السلام، يتسحاق رابين، الذي تحدث في عام 1993 - إذا كانت الضربة القاضية الأخيرة ستوجه من الداخل. تذكر أن رابين قُتل بعد ذلك. قاتله؟ قومي متطرف يهودي يميني متعصب.