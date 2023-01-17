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واشنطن: يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بكين في الخامس من شباط/فبراير والسادس منه على ما أفاد مسؤول أميركي الثلاثاء.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن بلينكن سيصل إلى الصين في الخامس من شباط/فبراير وسيجري محادثات في السادس منه في إطار هذه الزيارة الهادفة إلى محاولة تهدئة التوتر مع الخصم الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي للولايات المتحدة.