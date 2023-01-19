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واشنطن: أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عن أمله الأربعاء في أن توافق الولايات المتحدة على بيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا خلال اجتماعه في واشنطن مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال متوجّها إلى بلينكن قبل اجتماعهما في مقر وزارة الخارجية "بالطبع، سنناقش أيضا مواضيع متعلقة بتعاوننا الدفاعي خصوصا طلبنا لمقاتلات إف-16".

وأكّد "كما قلنا في السابق، هذا ليس مهما فقط لتركيا بل هو مهم أيضا لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. لذلك نتوقع الموافقة على طلبنا بما يتماشى مع مصالحنا الاستراتيجية".

وأشار المسؤولان إلى أنهما سيتناولان أيضا الحرب في أوكرانيا.

هناك العديد من القضايا الخلافية بين واشنطن وأنقرة، من سوريا إلى معارضة تركيا لعضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن الولايات المتحدة تدرك أن أنقرة "لديها دور بنّاء" في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وفقا لمسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته.

ويعتبر تسليم مقاتلات إف-16 لتركيا وإف-35 لليونان، مسألة حساسة بالنسبة إلى الحكومة الأميركية، رغم أنها لا تمانعه، لكنه موضوع يعارضه نواب أميركيون بمن فيهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الديموقراطي روبرت مينينديز.

وترغب تركيا في الحصول على 40 مقاتلة إف-16 بالإضافة إلى قطع الغيار اللازمة لصيانة الطائرات التي تملكها من هذا الطراز وتحديثها.

وأكّد الرئيس جو بايدن أنه يدعم تسليم هذه المقاتلات لتركيا خلال اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة للناتو في مدريد في حزيران/يونيو.

وفي سؤال حول هذه المسألة الأربعاء، شدد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس على أن الولايات المتحدة تواصل دعم تسليم مقاتلات إف-16 لتركيا مع الإقرار بمخاوف الكونغرس.

وأوضح "ما زلنا قلقين جدا بشأن استمرار المضايقات القضائية في تركيا لأفراد من المجتمع المدني والإعلام وقادة سياسيين ورجال أعمال".