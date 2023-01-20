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إيلاف من لندن: وجد رئيس حزب المحافظين البريطاني "العراقي الأصل" ناظم زهاوي، نفسه تحت المجهر للكشف عن شؤونه المالية وعما إذا دفع غرامات لمكتب الضرائب.

وكتب حزب العمال المعارض إلى مكتب الضرائب يجادل بأن "الجمهور يحتاج إلى إجابات" بشأن الشؤون الضريبية لرئيس حزب المحافظين، بعد أن ورد أنه وافق على تسليم ملايين الجنيهات.

وقال تقرير لقناة "سكاي نيوز" إن التساؤلات انتشرت بعد مقال نشرته صحيفة "ذا صن" الأحد الماضي، زعم أن الزهاوي دفع مبلغًا من سبعة أرقام لإنهاء نزاع مع ضابط الضرائب "بعد التدقيق في الشؤون المالية لعائلته".

وزعمت الصحيفة أن هناك تساؤلات حول استخدامه لشركة خارجية - وهي شركة عائلية مسجلة في جبل طارق تسمى "بالشور للاستثمار" وهي تملك أسهما في شركة "يوغوف" للاستطلاعات.

نفي

وكان الزهاوي قد نفى في السابق أنه كان مستفيدًا من هذه الشركة، كما أنه لم يرد على أسئلة وجهت له الجمعة عند وصوله الى بوابة 10 داونينغ ستريت، عما إذا كان صادقًا بشأن شؤونه الضريبية.

وفي الوقت الذي لم يصدر أي تعليق من زهاوي، بادر المتحدث باسم مجلس العموم للتعليق بالقول إن شؤون ناظم زهاوي الضريبية "كانت ولا تزال محدثة بالكامل ويتم الدفع لها في المملكة المتحدة"، مضيفًا: "قال دائمًا إنه سيجيب على أي أسئلة من مكتب الضرائب HMRC لأنه دائما يفعل ذلك".

مطالب بالتحقيق

ودعا حزب العمال العارض في طلبه بالفعل أنه قد يلزم إجراء تحقيق للنظر في الأمر، وقد قدم الحزب الآن سلسلة من الأسئلة إلى مكتب الضرائب HMRC سعياً وراء توضيح المزاعم حول زهاوي.

وقال مكتب الضرائب في رده على سؤال إنه لا يعلق على الحالات الفردية، لكن نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر قالت: "بالنظر إلى المصلحة العامة في هذه القضية وكذلك الأسئلة الجادة التي أثيرت حول تضارب محتمل في المصالح في قلب الحكومة، فإن الجمهور يحتاج إلى إجابات" .

أضافت: "على وجه الخصوص، يبدو أن هناك عنصرًا من المعاملة الخاصة الموجهة إلى زهاوي من قبل مكتب الضراب". ودعت راينر مكتب الضرائب إلى شرح طبيعة الدفع، وما إذا كان المستشار السابق "قد اعترف بالخطأ أو تكبد غرامات مالية كجزء من تسويته".

ضرائب معلنة وصحيحة

وقال متحدث باسم الزهاوي إن ضرائبه "معلنة بشكل صحيح" و "لم يضطر أبدًا إلى توجيه أي محامين للتعامل مع مكتب الضرائب نيابة عنه".

وقال المتحدث: "كما قلنا مرارًا ، فإن ضرائب ناظم محدثة ويتم دفعها بالكامل في المملكة المتحدة. الزهاوي لا يتعرف على هذه الأرقام ولم يطلب أبدًا مشورة قانونية للتعامل مع مكتب الضرائب".

ويشار إلى أن رئيس الوزراء، زعيم حزب المحافظين، ريشي سوناك كان عن زميله رئيس الحزب في أسئلة رئيس الوزراء (PMQs) في مجلس العموم يوم الأربعاء الماضي، قائلاً إن السيد الزهاوي "تناول بالفعل هذا الأمر بالكامل وليس هناك ما يمكنني إضافته".

لكن نائبة زعيم حزب العمال المعارض قالت: "مهما زعم رئيس الوزراء أن الرجل الذي عينه رئيسًا لحزب المحافظين قد تناول بالفعل هذه المسألة بالكامل ، فهناك أسئلة جادة وعاجلة يجب الإجابة عليها".

داونينغ ستريت

وتم الضغط على 10 داونينغ ستريت للحصول على مزيد من المعلومات خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة. وردا على سؤال عما إذا كانت قد أثيرت أي مخاوف بشأن ضرائب الزهاوي قبل أن يجعله سوناك رئيسا للحزب، قال المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء إنه ليس على علم بأي محادثات "محددة".

ورفض المتحدث إلقاء المزيد من الضوء على الوضع وكرر أن رئيس الوزراء لديه "ثقة كاملة" في نزاهة السيد الزهاوي.

يذكر انه قبل الدخول في عالم السياسة ، شارك السيد الزهاوي في تأسيس مركز يوغوف YouGov للاستطلاعات، ويعتقد أن صافي ثروته يبلغ حوالي 100 مليون جنيه إسترليني.

وكانت أسئلة قد أثيرت حول شؤونه الضريبية من قبل، تحديدًا قبل فترته القصيرة وزيرًا للخزانة في الأيام الأخيرة من رئاسة بوريس جونسون للوزراء.

كلام أوبزرفر

وكانت صحيفة "أوبزرفر" قد زعمت أن موظفي الخدمة المدنية في فريق السلوك والأخلاق بمكتب مجلس الوزراء نبهوا رئيس الوزراء إلى شؤون زهاوي الضريبية قبل تعيينه وزيرا للخزانة، لكن جونسون مضى قدمًا في التعيين "على الرغم من المخاوف المحتملة بشأن شؤونه الضريبية".

في الأخير، زعم وزير الخزانة السابق أنه تم "تشويه سمعته بوضوح" في حملته الانتخابية ليصبح زعيم حزب المحافظين، وقال لشبكة سكاي نيوز إنه دفع "دائما" ضرائبه و "أعلنها" في المملكة المتحدة.