قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: قال مقر رئاسة الوزراء البريطانية إن ريشي سوناك "داعم" لزيارة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون لأوكرانيا.

وقال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء إنه "يدعم دائمًا جميع الزملاء لإظهار أن المملكة المتحدة تقف وراء أوكرانيا وستواصل دعمهم".

وكان بوريس جونسون شوهد في أوكرانيا هذا الصباح ، حيث قام بزيارة بوروديانكا وبوتشا وضواحي كييف الأخرى. ونشر جونسون صوره على مواقعه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدر النائب في مجلس العموم عن حزب المحافظين ورئيس الوزراء السابق بيانًا يشرح زيارته للدولة التي مزقتها الحرب. وقال: "إنه لشرف كبير أن أقوم بزيارة أوكرانيا بدعوة من الرئيس زيلينسكي. لقد استمرت معاناة الشعب الأوكراني لفترة طويلة جدًا. والطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب هي أن تنتصر أوكرانيا - وأن تنتصر بأسرع ما يمكن. بقدر الإمكان".

مضاعفة الجهود

أضاف: "هذا هو الوقت المناسب لمضاعفة الجهود ، ومنح الأوكرانيين كل الأدوات التي يحتاجونها لإنهاء المهمة. وكلما فشل بوتين في وقت مبكر ، كان ذلك أفضل لأوكرانيا والعالم بأسره."

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إنه لن يعلق على أي تفاصيل عن الرحلة لأسباب أمنية، وقال إن جونسون يدعم بشكل كامل سياسة الحكومة البريطانية بشأن أوكرانيا ، بما في ذلك القرار الأخير بإرسال دبابات تشالنجر. ولا تزال المملكة المتحدة تدعم الصفقة التي من شأنها أن تزود أوكرانيا بدبابات ألمانية الصنع.

على صلة، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الأحد إن المملكة المتحدة لا تزال تدعم صفقة دولية من شأنها أن تزود أوكرانيا بدبابات ألمانية الصنع. وتعهد الحلفاء الغربيون بتقديم أسلحة بمليارات الدولارات لأوكرانيا الأسبوع الماضي ، على الرغم من أنهم فشلوا في إقناع ألمانيا برفع حق النقض (الفيتو) على توفير دبابات ليوبارد القتالية ، والتي تحتفظ بها مجموعة من دول الناتو ، لكن توريدها لأوكرانيا يتطلب موافقة برلين.

محادثات

قال كليفرلي في مقابلة مع (سكاي نيوز): "بالطبع ، أود أن أرى الأوكرانيين مجهزين بأشياء مثل دبابات ليوبارد 2 بالإضافة إلى أنظمة المدفعية التي قدمناها نحن والآخرون".

اضاف: "سأستمر في إجراء هذه المحادثات مع حلفائنا وأصدقائنا في الناتو ، لتسهيل التبرع بأفضل المعدات العسكرية لأوكرانيا لمساعدتهم على الدفاع عن أنفسهم ضد هذا الغزو الوحشي."

ولدى سؤاله عما إذا كانت ألمانيا تفعل ما يكفي لمساعدة أوكرانيا ، قال كليفرلي إنه يريد أن يرى "الجميع يذهبون إلى أبعد مدى ممكن، لكن كل دولة ستدعم أوكرانيا بالطريقة الأكثر المناسبة لهم ".