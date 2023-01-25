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إيلاف من الرباط: ادانت المملكة المغربية بأشد العبارات إقدام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، بلاهاي الهولندية، واستنكرت هذه الخطوة الاستفزازية الجديدة التي تمس بمقدسات وبمشاعر أكثر من مليار مسلم، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية اليوم .

واضاف البيان ان المملكة المغربية اذ تذكر بقيم التسامح والتعايش واحترام المقدسات، فإنها تؤكد على ضرورة إعمال القانون للتعامل بحزم لردع كل مس بالأديان وبمشاعر المنتسبين لها.

وكانت المملكة المغربية قد ادانت بشدة اقدام متطرفين سويديين السبت بستوكهولم على احراق المصحف الشريف ،معبرة عن رفضها المطلق لهذا الفعل الخطير.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان لها انذاك عن "استغرابها سماح السلطات السويدية بهذا العمل غير المقبول ،الذي جرى امام قوات الامن السويدية ، وتطالبها بالتدخل لعدم السماح بالمس بالقرآن الكريم وبالرموز الدينية المقدسة للمسلمين" .

وشددت الوزارة على ان "هذا العمل الشنيع الذي يمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم من شأنه تأجيج مشاعر الغضب و الكراهية بين الأديان و الشعوب".

وأكدت الوزارة أن قيم التسامح و التعايش "تقتضي عدم الكيل بمكيالين و التعامل بنفس الحزم و الصرامة مع كل مس بمقدسات الأديان و مشاعر المنتسبين لها" .