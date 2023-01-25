قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: كشفت شرطة سكوتلانديارد البريطانية أنه من المتوقع رفع قضيتين أو ثلاث قضايا جنائية ضد الضباط إلى المحكمة كل أسبوع في الأشهر المقبلة.

وقال مفوض شرطة العاصمة لندن السير مارك رولي إن القضايا الجنائية هي "مزيج من الكذب والعنف والعنف ضد النساء والفتيات".



كما اعتذر لضحايا الضابط السابق بطل فضائح الاغتصاب ديفيد كاريك، وقال إنه يجب على الجمهور "الاستعداد لمزيد من القصص المؤلمة بينما نواجه قضايا… تفسد نزاهتنا".

وفي حديثه في اجتماع للجنة الشرطة والجريمة في مجلس لندن، قال السير مارك إن القوة لم "تطبق نفس المستوى من القسوة" للحفاظ على سلامتها كما تطبق في مكافحة الجريمة.

حالات خطأ

وقال أيضًا إن سكوتلانديارد "ستجد على الأرجح العديد من الحالات التي أخطأنا فيها" في مراجعتها لحوالي 1000 ادعاء تتعلق بالضباط والموظفين المتهمين تاريخيًا بارتكاب جرائم جنسية وإساءة منزلية.

وفي إشارة إلى "القضية المروعة" لضابط الفضائح كاريك، قال مفوض شرطة سكوتلاند يارد: "نحن جميعًا مرعوبون بنفس القدر لأن لدينا المئات في الشرطة الذين لا ينبغي أن يكونوا هنا، كاريك هو مثال فظيع على ذلك."

وقدم السير مارك اعتذارا صادقا للضحايا عن الإخفاقات، قائلاً: "ما كان يجب أن يكون ضابط شرطة - هذا واضح". كما اعتذر السير مارك إلى "النساء في جميع أنحاء لندن اللائي يشعرن بالإحباط والذين تراجعت ثقتهن في العمل الشرطي".

وقال: "يجب أن نحسن بشكل كبير من أجل لندن. لن يتم حل مشكلة رفع الحجر وكشف الحقائق المؤلمة بين عشية وضحاها".

أضاف: "سيكون الأمر مؤلما. نحن بحاجة إلى دعمكم ودعم أهل لندن، بينما نقوم بتخليص المنظمة من أولئك الذين يفسدون نزاهتنا".

إدانة كاريك

وفي أعقاب إدانة بطل فضائح الاغتصاب الضابط كاريك، تتم مراجعة حوالي 1000 قضية سابقة تتعلق بضباط وموظفي شرطة سكوتلانديارد الذين اتهموا بارتكاب جرائم جنسية أو عنف منزلي للتأكد من التعامل معها بشكل صحيح.

وقال السير مارك إنه كان "يتحرك في السماء والأرض" لإنهاء المراجعة بحلول مارس المقبل، عندما يتم الإعلان عن النتائج التي توصلت إليها.

واعترف الضابك كاريك أحد أكثر مرتكبي الجرائم الجنسية انتشارًا في بريطانيا، بـ 49 تهمة جنائية من بينها 24 تهمة اغتصاب لجرائم ارتكبت على مدى 18 عامًا.

وتتعلق التهم باغتصاب تسع نساء مختلفات، لكن بعضها متهم بحوادث متعددة.، مما يعني أنها تغطي أكثر من 80 جريمة جنسية، بما في ذلك 48 حالة اغتصاب على الأقل.

قضية حسين شهاب

كما اعتذر المفوض السير مارك عن إخفاقات سكوتلاند يارد في قضية حسين شهاب (22 عامًا) الذي اعترف بالذنب في أربع تهم تتعلق بنشاط جنسي مع فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 و 15 عامًا بالإضافة إلى ثلاث تهم تتعلق بالتقاط صور غير لائقة لطفل.

وتعد قضية الشرطي حسين شهاب واحدة من عدة قضايا ظهرت في الأسابيع الأخيرة والتي جعلت عمليات الفحص والشكاوى التي تقوم بها شرطة لندن موضع تساؤل.

واتُهم ضابطا شرطة متقاعدان الأسبوع الماضي بارتكاب جرائم تتعلق بحيازة صور تظهر الاعتداء الجنسي على الأطفال. وكانت التهم جزءًا من تحقيق مع كبير المفتشين العاملين الذي عُثر عليه ميتًا قبل توجيه الاتهام إليه.