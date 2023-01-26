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واشنطن: دين مهندس صيني الأربعاء بالسجن ثمانية أعوام في الولايات المتحدة لتزويده بكين معلومات حول خبراء أميركيين بهدف تجنيدهم.

ووصل جي تشاوكون عام 2013 إلى الأراضي الأميركي بتأشيرة طالب واتُّهم بالتعرّف على علماء ومهندسين أميركيين يُحتمل تجنيدهم من جانب جهاز الاستخبارات الصينية.

وأوقف في أيلول/سبتمبر 2018 لأنه أعطى معلومات حول ثمانية أشخاص أميركيين مجنّسين وأصولهم من الصين أو تايوان، وكان بعضهم متعاون مع قطاع الدفاع في الولايات المتحدة.

ودين في أيلول/سبتمبر لتصرّفه بشكل غير قانون بصفته عميلًا لحكومة أجنبية وبإدلائه تصريحات مضللة، في ختام محاكمة استغرقت أسبوعين في شيكاغو.

وبحسب وزارة العدل الأميركية، فإن جي تشاوكون تصرّف تحت إشراف شو بانجون وهو عميل صيني للاستخبارات مُدان بالسجن 20 عامًا في الولايات المتحدة لأنه حاول سرقة تقنيات شركات طيران أميركية وفرنسية.

ودين هذا العميل في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 لسعيه اعتبارًا من العام 2013، إلى الحصول على معلومات لصالح الصين بشأن شركات طيرانعديدة بينها الأميركية "جنرال إلكتريك أفييشن" (General Electric Aviation) الرائدة في تصنيع محركات الطائرات في العالم، والفرنسية "سافران" (Safran) التي تعاونت مع الأولى لتطوير محرّك.