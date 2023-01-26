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ايلاف من لندن: بحث رئيس الوزراء العراقي في باريس مساء الخميس مع الرئيس ماكرون عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ومجموعة من ملفات التعاون المشترك في مجالات الامن والاقتصاد والطاقة ومكافحة الفساد والتطرف.

وجرى خلال اجتماعهما الذي عُقِدَ في قصر الإليزيه الرئاسي في العاصمة باريس، مساء اليوم، البحث في سبل تعزيز العلاقات بين بلديهما ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية فضلاً عن بحث مجموعة من ملفات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية.

مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

وجرت عقب اجتمع السوداني وماكرون مراسم توقيعهما على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا.



السوداني يوقع مع ماكرون في قصر الاليزيه الرئاسي في باريس مساء الخميس 26 كانون الثاني يناير 2023 اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما (مكتبه)

وانطوت الاتفاقية على محاور متعددة في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرّف والتبادل الثقافي فضلاً عن محاور أخرى تتعلق بإدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم.

وقال السوداني في تغريدة على تويتر تابعتها "ايلاف" انه وقع مع الرئيس ماكرون على اتفاقية للشراكة الاستراتيجية بين بلديهما.

وكتب السوداني في تغريدته قائلا "قبل قليل، وقّعنا أنا والصديق ماكرون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين بلدينا، في مختلف المجالات.

وأضاف "‏سنواصل العمل مع الأصدقاء من أجل شراكات جادّة تضمن للعراق تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما رسمنا وخطّطنا في البرنامج الحكومي".

تعاون اقتصاي وأمني ومكافحة التطرف والفساد

ومن جهته كشف المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية في بيان صحافي تابعته "ايلاف" ان السوداني وقع مع ماكرون اتفاقية للشراكة الاستراتيجية ومذكرات تفاهم لمكافحة الارهاب واسترداد اموال العراق المنهوبة.

واشار الى ان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا تتضمن ملفات عديدة في أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية ومكافحة الارهاب والتطرّف والتبادل الثقافي وتعزيز السلام في البلدين ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.

السوداني خلال استقباله في قصر الاليزيه الرئاسي في باريس مساء الخميس 26 كانون الثاني يناير 2023 من قبل الرئيس ماكرون (مكتبه)

كما تشمل الاتفاقية تعزيز مقاصد ميثاق الأمم المتحدة والتعاون في مجال إدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الانسان والتعليم كما قال مكتبه في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

اما مذكرة التفاهم فهي تتعلق بمكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين وفقاً للقانون العراقي، فضلا عن توقيع عدد آخر من مذكرات التفاهم في مجال الاستثمار في الطاقة والقطاع النفطي والطاقة النظيفة، واستثمار الغاز المصاحب.

وتتناول مباحثات السوداني في باريس لقاءات مع عدد من مسؤولي الشركات الفرنسية تتعلق بتطوير قطاعات النقل من خلال تفعيل مشاريع النقل العراقية الحيوية.



مذكرتا تفاهم حول التراث ومستشفى سنجار

واثر وصوله الى باريس مساء اليوم على رأس وفد رسمي رفيع فقد بحث السوداني مع نظيرته الفرنسية إليزابيث بورن سبل توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين عبر تنمية التعاون المتبادل في مجالات الطاقة والنفط واستثمار الغاز المصاحب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات النقل والثقافة وفي مجال حماية وصيانة الآثار.



السوداني ملتقيا في باريس مساء الخميس 26 كانون الثاني يناير 2023 مع نظيرته الفرنسية اليزابيث بورن (مكتبه)

وحضر اللقاء من الجانب العراقي وزراء الخارجية والنفط والصناعة والمعادن والثقافة بالإضافة إلى رئيس هيئة النزاهة وأمين بغداد

وجرت بعد اللقاء مراسم توقيع مذكرة تفاهم إعلان نوايا بشأن التراث بين العراق وفرنسا. ووقّع المذكرة من الجانب العراقي وزير الثقافة والسياحة والآثار، فيما وقّعها من الجانب الفرنسي وزير تحوّل الطاقة الفرنسي.

كما تم توقيع مذكرة إعلان نوايا تتعلق بمستشفى مدينة سنجار العراقية الشمالية حيث وقّعها عن العراق وزير الخارجية فيما وقّعها من الجانب الفرنسي وزير تحول الطاقة الفرنسي.

عقد مع توتال بعشرة مليارات دولار

وقبيل مغادرته بغداد الى باريس صباح اليوم في زيارة رسمية الى فرنسا بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة والأمن قال السوداني إن الحكومة العراقية التي يقودها منذ ثلاثة أشهر "ستسعى لتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين خصوصا في قطاعات النقل والطاقة والاستثمار".

ففي عام 2021 وقعت شركة "توتال للطاقة" الفرنسية عقداً مع العراق بقيمة عشرة مليارات دولار، لكن صعوبات تعترض تنفيذه رغم مساعي بغداد لتجديد شبكاتها الكهربائية.

وتشمل الاتفاقية مع العملاق الفرنسي بناء وحدات تجميع ومعالجة الغاز المستخرج من النفط الخام المستخدم لتوليد الطاقة والتخطيط لبناء محطة للطاقة الكهروضوئية بقدرة واحد غيغاوات في جنوب العراق.

وأعرب السوداني عن أمله في إرساء الأمن قائلا "نأمل أن يكون هناك تعاون أمني بين البلدين ولا سيما في مجال التدريب وتطوير القدرات الأمنية العراقية وكذلك في مجال شراء السلاح".

زار ماكرون العراق مرتين منذ بداية ولايته الأولى عام 2017..

وفي كانون الأول ديسمبر 2022 دعا خلال مؤتمر إقليمي لدعم العراق، بغداد كي تأخذ مسارا آخر غير "النموذج الذي يمليه الخارج" في اشارة الى ايران.

على المستوى الدولي لعبت الحكومة العراقية دور الوسيط في محادثات بين إيران والسعودية، من خلال تنظيم عدة جولات حوار في بغداد بين الخصمين اللذين قطعا علاقاتها الدبلوماسية منذ عام 2016 وكان آخر تلك الاجتماعات في نسيان أبريل 2022.

