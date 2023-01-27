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لوس انجليس: اعترف الخميس رجل يُشتبه في قتله سبعة من زملائه العاملين في الزراعة في كاليفورنيا بارتكابه الجريمة في مقابلة مع صحافية أميركية، مؤكدًا أنه يعاني من اضطرابات نفسية ومنددًا بالعمل الزائد الذي كان يفرضه عليه صاحب العمل.

وسيُحاكَم شونلي تشاو، المسجون احتياطيًا حاليًا، على الهجومَين الذين نفذهما الاثنين في مزرعتَين في مدينة "هاف مون باي" الزراعية قرب سان فرانسيسكو. وأقرّ الرجل الصيني البالغ من العمر 66 عامًا بذنبه الخميس أمام صحافية أميركية من قناة "إن بي سي" زارته في السجن.

اضطرابات نفسية

وقالت جانيل وانغ، إحدى المذيعات في فرع قناة "إن بي سي" في منطقة سان فرانسيسكو، "اعترف بأنه فعلها" و"هو يأسف لذلك".

ولفتت إلى أن المشتبه به قال إنه "يظنّ أنه يعاني من بعض الاضطرابات النفسية"، في لقائهما الذي جرى بلغة الماندرين ولمدة 15 دقيقة.

وأضافت "يواجه هذه الحالة منذ فترة ويقول إنه لم يكن في حالته الطبيعية الاثنين".

وأشارت إلى أن المشتبه به كشف أنه ركن سيارته في موقف للسيارات في مركز للشرطة لكي يسلّم نفسه. وأوقف بعد بضع ساعات من الجريمة.

سنوات من الذلّ

وضحاياه هم خمسة يحملون الجنسية الصينية واثنان يحملان الجنسية المكسيكية. وأُصيب شخص آخر من زملائه السابقين، وهو مكسيكي، بجروح ولا يزال في المستشفى.

وقالت الصحافية إن شونلي تشاو روى "إنه كان يشعر أنه عاش سنوات عديدة من الذلّ"، متابعة "كان لديه الكثير من الشكاوى حول ساعات العمل الطويلة والإرهاق، وتحدث عنها، لكنه يقول إنها لم تؤخذ بعين الاعتبار".

في أعقاب عمليات القتل، فتحت السلطات تحقيقًا في ظروف العمل في المزرعتين.