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هافانا: قضى خمسة أشخاص وفقد 12 آخرون في غرق قارب مهاجرين متهالك خلال توجهه إلى الولايات المتحدة قادماً من السواحل الكوبية، على ما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية في كوبا الجمعة.

وذكر موقع "كوباديبات" الرسمي "تم الإبلاغ عن خمس وفيات" مضيفاً أن "الناجين عزوا الحادث إلى الأمواج العالية".

وأضاف المصدر "بعد نداء الاستغاثة، توجه زورقان تابعان لخفر السواحل إلى مكان الحادث حيث تم إنقاذ 11 شخصًا" مشيراً إلى أن الشهود تحدثوا عن فقدان 12 آخرين.

المهاجرون المتحدرون من بلدة كارديناس، الواقعة على بعد 115 كلم شرق هافانا، غادروا الجزيرة "بشكل غير قانوني في 23 كانون الثاني/يناير" من بلدة تورنتيلا "بقصد الوصول إلى الولايات المتحدة". وغرق قاربهم في اليوم التالي.

تشهد كوبا التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة، هجرة جماعية غير مسبوقة، وبخاصة إلى الولايات المتحدة.

إجراءات جديدة

منذ نهاية 2021، يستفيد العديد من الكوبيين من الإعفاء من التأشيرة في نيكاراغوا، حليفة هافانا، ليحاولوا بعد ذلك الوصول إلى الولايات المتحدة عبر أميركا الوسطى. كما ازدادت وتيرة الهجرة غير الشرعية بحراً عبر مضيق فلوريدا (140 كم) في الأشهر الأخيرة.

منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، اعترض خفر السواحل الأميركي 5321 كوبيًا في البحر، مقارنة بـ 6182 في الأشهر الـ12 الماضية (أيلول/سبتمبر 2021 إلى أيلول/سبتمبر 2022).

في مطلع كانون الثاني/يناير، أعلنت واشنطن عن إجراءات جديدة لمراقبة الحدود في محاولة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وتشمل هذه التدابير عمليات الطرد الفوري مصحوبة بحظر دخول البلاد مدة خمس سنوات.

وبالتوازي، لتشجيع المهاجرين على سلوك قنوات الهجرة القانونية، تم وضع برنامج يكفل دخول 30 ألف شخص شهرياً من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.