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إيلاف من لندن: فيما أعلنت السلطات العراقية الاحد عن الاطاحة بأخطر شبكة للمخدرات تضم أيرانيان، بحث السوداني مع مسؤول أمني عربي التعاون لمكافحتها.

اليوم بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد مع ألأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب السعودي "محمد بن علي كومـان" التعاون الأمني العربي في مجال مكافحة التطرّف والإرهاب والمخدرات.

وجرى خلال الاجتماع "التأكيد على التعاون الأمني في مجال مكافحة التطرّف والإرهاب والتصدي لآفة المخدرات فضلاً عن التنسيق الأمني والمعلوماتي المشترك وتبادل الخبرات".

وأشار السوداني إلى "دور العراق في محاربة الإرهاب بالنيابة عن العالم ومكانته في إرساء السلام في المنطقة وتعزيز أمنها واستقرار شعوبها" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

السلطات العراقية تحرق في 18 ديسمبر 2022 مئات الاطنان من المخدرات المصادرة والمستولى عليها خلال السنوات الاربع الاخيرة

الاطاحة بشبكة مخدرات بين عناصرها ايرانيان

ومن جهتها قالت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاحد انه بأشراف ومتابعة وزيرها عبد الامير الشمري فقد نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الوزارة بالتنسيق والاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية ومديرية استخبارات الحدود عملية نوعية استباقية قرب الحدود العراقية الايرانية في محافظة ميسان الجنوبية المحاذية حدودها لايران جنوبي العراق أسفرت عن الاطاحة بأخطر شبكة لتجارة وتهريب المخدرات مكونة من 5 متهمين هم 3 عراقيين وأثنين ايرانيين.

واشارت الداخلية في بيان صحافي تابعته "ايلاف" الى ان العملية تم تنفيذها بعد مراقبة أعضاء الشبكة ونصب كمائن محكمة لهم بموجب قرارات قضائية حيث ضبط بحوزتهم بالجرم المشهود (34) كيلو غراما من مادة (آلافيون) المخدرة (تزرع وتباع في ايران) أثناء محاولتهم إدخالها الى العراق فتم إيداعهم التوقيف بموجب قرار قضائي وفق أحكام المادة (27) مخدرات تجارة المخدرات الدولية .

واضافت انه سيتم الإعلان عن باقي تفاصيل القضية حال انتهاء مراحل التحقيقات الأصولية مع اعضاء الشبكة.

اليوم أيضا أعلنت وزارة الداخلية أنه بعملية نوعية ثانية نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الوزارة عملية نوعية استباقية في جانب الرصافة من بغداد أسفرت عن تفكيك شبكة لتجارة وتهريب المخدرات تضم 5 متهمين بموجب قرارات قضائية.

وأوضحت الوزارة أنه قد تم ضبط بحوزة المتهمين بالجرم المشهود 58 ألف و750 قرص مخدر وتم إيداعهم التوقيف بموجب قرار قضائي وفق أحكام المادة (28) مخدرات.

القبض على 1104 متهمين خلال 25 يوما فقط

وجاءت الاطاحة بشبكتي المخدرات هاتين بالترافق مع اعلان مديرية مكافحة المخدرات عن القاء القبض على الف و104 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات خلال أول 25 يوما من العام الجديد 2023.

وأشارت المديرية في بيان تابعته "ايلاف" الى أنها "نفذت عمليات نوعية خلال الـ25 يوما الاولى من عام 2023 الحالي في عدد من محافظات البلاد بينها العاصمة بغداد.

ونوهت الى انه تم بموجب قرارات قضائية "القبض على 1104 متهمين بتجارة وترويج ونقل وتعاطي المخدرات وضبط 23 كيلو غراما من المخدرات بمختلف الانواع و129 الف و784 قرصا مخدرا ومؤثرات عقلية و68 قطعة سلاح ناري متنوعة و63 عجلة".

وشددت مديرية شؤون المخدرات على انها ستستمر بتنفيذ العمليات الامنية الاستباقية لضبط كل ما له مساس بجريمة المخدرات .

معتقلون يتاجرون بالمخدرات في قبضة القوات الامنية العراقية في 22 ديسمبر 2022 (الداخلية)

اعتقال نحو 4 الاف شخص في شهرين

وعلى الصعيد نفسه أكدت وزارة الداخلية العراقية الأربعاء الماضي اعتقال أكثر من 3882 شخص في قضايا تتعلق بالمخدرات خلال الشهرين الماضيين.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية حسين التميمي في تصريح صحافي تابعته "ايلاف" إنّ "الداخلية تولي ملف مكافحة المخدرات أهمية كبيرة واهتمامًا بالغًا وقد أثمرت جهودها خلال الشهرين الماضيين عن القبض على 3882 متهمًا بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى ضبط 138 كغم من المواد المخدرة وتم تجريم 2070 من الملقى القبض عليهم من قبل القضاء".

تعاون عربي ودولي

وأضاف المتحدث الاعلامي أنّ "مديرية شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لديها تعاون دولي وعربي لمكافحة المخدرات داخل العراق حيث جرى اجتماع مؤخرا بين مدير المديرية اللواء أحمد الزركاني مع الجانب الفرنسي ومع مؤسسة الأمم المتحدة لتطوير عمل مكافحة المخدرات .

وأشار الى أنّ "هناك اتفاقًا على عقد مؤتمر وطني لكل الأجهزة الأمنية لمكافحة المخدرات في العراق خلال شهر آذار مارس المقبل لتعزيز الجهود والتقدم في هذا المجال".. مؤكدًا أنّ "هناك عمليات نوعية استباقية تنفذ بشكل مستمر للحد من انتشار المخدرات داخل البلاد".

يشار الى ان المدن العراقية تشهد تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في مدن جنوبي البلاد في ظل تدابير أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

وتشير وزارة الداخلية العراقية إلى أن مواد الكريستال والحشيشة وحبوب الكبتاغون تعد من أبرز أنواع المخدرات المتداولة في البلاد.

ويقول العقيد بلال صبحي مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية مكافحة المخدرات في الوزارة ان مادتا الكريستال والحشيشة تدخلا محافظتي ميسان والبصرة الجنوبيتان من إيران" في حين تدخل حبوب الكبتاغون والمؤثرات العقلية عن طريق سوريا الى محافظة الأنبار.

وكان العراق يفرض خلال حقبة النظام السابق عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها لكنه تم سن قانون جديد عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.

يشار الى انه قد تم خلال العام الماضي 2022 القاء القبض على 13 الف متهم بالمتاجرة والترويج للمخدرات بينهم أشخاص يحملون هويات حكومية رسمية وبعضهم منتم الى مليشيات مسلحة.