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بيشاور (باكستان): قتل 25 شخصاً على الأقل وجُرح 120 آخرون في انفجار داخل مسجد في مقر للشرطة الباكستانية الإثنين، حسبما أعلن مسؤول في الحكومة المحلية.

وقال نائب مفوض الشرطة في مدينة بيشاور شفيع الله خان، "إنا هنا في الموقع وعمليات الإنقاذ تتواصل". زأضاف "يتم إخراج المزيد من الجثث. أولويتنا حالياً إنقاذ الأشخاص المطمورين تحت الأنقاض".