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موسكو: ندّدت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء بالتصريحات "العبثية" التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع واعتبر فيها أنّ تزويد أوكرانيا أسلحة نوعية لا يشكّل تصعيداً للنزاع.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا "هذا عبثي. هل يصدّق الرئيس الفرنسي فعلاً أنّ إرسال أسلحة ثقيلة وطائرات إلى نظام كييف ... لن يؤدّي إلى تصعيد للوضع؟".