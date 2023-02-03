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إيلاف من لندن: أعلن في لندن، أن السلطات الأمنية المغربية تمكنت من إلقاء القبض على نانا أوبونغ أحد أكثر المطلوبين للعدالة في المملكة المتحدة، بتهمة قتل جده روبرت باول.

وقالت وكالة الأمن القومي في المملكة المتحدة، التي صنفت أوبونغ ضمن 13 من المطلوبين الفارين من العدالة، إنه ألقي القبض عليه أثناء دخوله للمغرب في سبتمبر الماضي، آتيا من إسبانيا بوثائق مزورة.

وحسب شرطة مقاطعة إسكس البريطانية، فإن أوبونغ (42 عاما) كان قتل جده روبرت باول، بثماني رصاصات من مسدس عيار 9 ملم حيث كان في سيارة مسرعة في منطقة (ووتر لين) في شرقي لندن في الساعات الأولى من 13 يونيو 2020.

ولا يزال نانا أوبونغ محتجزا في المغرب بانتظار انتهاء إجراءات تسليمه إلى المملكة المتحدة.

فصائل إجرامية

ويُزعم أن أوبونغ وجده كانا من فصائل إجرامية متنافسة، وبالإضافة إلى الظهور في حملة وكالة الامن القومي كأكثر المطلوبين، فقد كان تم إصدار إشعار أحمر من الإنتربول لمطاردته عالميا.

وقال ستيف رينولدز، المدير الإقليمي لوكالة الأمن القومي البريطانية في إسبانيا: "جاء اعتقال أوبونغ بعد حملة متواصلة لتعقبه وبسبب يقظة شركائنا المغاربة ودعم الإنتربول".

واضاف: "هذه نتيجة ممتازة أخرى وتظهر مرة أخرى أن سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة لا تتخلى عن العثور على أولئك الذين ينتظرون العدالة في المملكة المتحدة. وبالعمل مع زملائنا في الداخل والخارج سنواصل مطاردة الفارين".