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إيلاف من الرباط: توفي السبت بالمستشفى العسكري بالرباط، الفنان المغربي محمد الغاوي، عن عمر يناهز 67 سنة، بسبب نزيف دماغي.

ونعى المهدي بنسعيد ، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الراحل، حيث كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ببالغ الأسى والحزن، تلقيت نبأ وفاة الفنان الراحل محمد الغاوي الذي بصم عالم الأغنية المغربية برصيد فني كبير من خلال أغاني استمتعنا بها جميعا مثل "العشق الگادي" ورائعة "عيشي عيشي يا بلادي"، وغيرها".

ولد الغاوي بمدينة سلا سنة 1956 وترعرع بها، قبل أن يخط مسيرته الفنية، اعتمادا على موهبته وعصاميته، ليجد له مكانا بين الكبار، كما عرف بتواضعه وأخلاقه الطيبة، كما أجمعت على ذلك ردود الفعل المتفاعلة مع خبر وفاته.





