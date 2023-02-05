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كييف (أوكرانيا): انتقد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيي ريزنيكوف الأحد "تردّد" الغربيين في تسليم بلاده طائرات مقاتلة خوفاً من تصعيد النزاع مع روسيا، معتبراً أن ذلك "سيكلّف المزيد من الأرواح".

وتحدّث ريزنيكوف خلال مؤتمر صحافي عن "مماطلة وتردّد" بشأن تسليم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكداً أن كييف ستنتصر بأي حال ولكن "سيكلفنا ذلك المزيد من الأرواح".