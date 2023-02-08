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واشنطن: أكد الرئيس جو بايدن في خطابه عن حال الاتحاد الثلاثاء إن الولايات المتحدة "لا تستطيع تجاهل" مشكلة وحشية الشرطة.

وقال بايدن بحضور ذوي تايري نيكولز الشاب الأميركي من أصل أفريقي الذي توفي مطلع كانون الثاني/يناير بعد أيام على تعرضه للضرب من قبل الشرطة "علينا جميعًا في هذا المجلس أن نرتقي إلى مستوى المناسبة. لا يمكننا أن نغض النظر عن ذلك".

وأضاف "دعونا نجتمع وننهي مهمة إصلاح الشرطة".

وقبل ذلك، رحب بايدن بوالدة نيكولز وزوجها وسط تصفيق النواب وقوف. وقال "ليس هناك كلمات لوصف الألم أو الحزن لفقدان طفل. لكن تصوروا فقدان ابن لكم بأيدي الشرطة".

وأضاف "تصوروا أن عليكم الشعور بالقلق بشأن عودة ابنكم أو ابنتكم إلى المنزل بعد السير في الشارع أو اللعب في حديقة أو مجرد قيادة السيارة".

تعاطف بايدن

وفي تعبير عن تعاطفه، ذكر الرئيس بعد ذلك بـ"الحوار" أو "المناقشة" التي تجريها عادة عائلات السود والأقليات العرقية في الولايات المتحدة مع أطفالها حول التعامل مع الشرطة.

وقال جو بايدن "لم يضطر معظمنا هنا يوما إلى إجراء مناقشة. النقاش الذي يجب أن يجريه الآباء السود والآباء ذوو البشرة الملونة مع أطفالهم".

وأضاف "لم أضطر أبدًا لإخبارهم (أبنائه) أنه إذا طلب منك ضابط شرطة الوقوف (...) ، فلا تبحث عن رخصتك ضع يديك على عجلة القيادة".