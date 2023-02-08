قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



واغادوغو: قُتل ستة مدنيون وأصيب آخر الاثنين في هجوم شنّه مسلحون يعتقد أنهم جهاديون في منطقة بوسط غرب بوركينا فاسو، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء.

وقال حاكم محافظة سانغويه بوبكر نوهون تراوري في بيان إن منطقة داسا تعرضت الإثنين "حوالي الساعة الخامسة عصرا لهجوم من مسلحين مجهولين".

وأضاف أن "حصيلة هذا الهجوم المؤسف ستة قتلى وجريح واحد. كما نأسف للضرر المادي الكبير".

كما دعا تراوري السكان إلى "مزيد من التعاون مع قوات الدفاع والأمن التي لا تزال تعمل مع المتطوعين للدفاع عن الوطن (قوات مدنية رديفة) على تأمين الإقليم".

وكان قد قُتل في 26 كانون الثاني/يناير نحو عشرة مدنيين في هجومين شنهما مسلحون يُعتقد أنهم جهاديون في بلدتين في منطقة داسا.

تواجه بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات متزايدة تنفّذها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وخلّفت هذه الهجمات آلاف القتلى، كما أدّت إلى نزوح نحو مليوني شخص. وتحتلّ هذه المجموعات حوالى 40% من أراضي بوركينا فاسو.