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إيلاف من لندن: شهدت قبة البرلمان الأردني، يوم الأربعاء، حادثة تطاول ليست هي الأولى من نوعها، من جانب عضو في مجلس النواب على وزير.

وقالت تقارير من عمّان، بأن المكتب الدائم في مجلس النواب أحال، يوم الأربعاء، النائب عبدالرحمن العوايشة إلى اللجنة القانونية، بعد أن "تطاول" على وزير العدل أحمد الزيادات.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في ختام الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة اللجنة المالية بشأن الموازنة، إن مجلس النواب يرفض التطاول على أي وزير في الحكومة والعكس.

وأضاف الصفدي أن ما حدث اليوم من " تطاول أحد النواب على وزير العدل " مرفوض، مشيرا إلى انه تقرر إحالة النائب إلى اللجنة القانونية تطبيقا للنظام الداخلي ومدونة السلوك.

علاقة السلطتين

وشدد الصفدي على ان العلاقة بين النواب والحكومة قائمة على التعاون وفصل السلطات، وقدم اعتذاره باسم المجلس للحكومة وللوزير من تصرفات زميله النائب.

وعلى صلة، كشفت مصادر مطلعة لموقع (عمون) الإخباري، عن سبب الخلاف بين وزير العدل والنائب، الذي أدى إلى تطاول العوايشة على الوزير.

وقالت إن النائب تمكن من الحصول على استثناء لتعيين ابنه في رئاسة الوزراء، وجاء تعيينه على حساب وزارة العدل، إلا أنه اراد له التعيين في دائرة اخرى.

لا شواغر

وطلب النائب من الوزير نقل ابنه الى الجهة التي يريده فيها، فرفض الوزير ذلك. وجاء رفض الوزير بحجة أن لديه شواغر في الوزارة يريد ملئها، وأن نقل ابن النائب يعد أمرا مخالفا، رافضا تمرير المخالفات.

وبدأت على اثر الخلاف بين النائب والوزير مشادات كلامية تلفظ خلالها النائب بالفاظ نابية وشتم الوزير، الامر الذي كان سيؤدي إلى شجار بالايدي لولا أن حال المتواجدون في المحيط دون ذلك.

وعلى خلفية المشاجرة قرر المكتب الدائم لمجلس النواب احالة النائب عبدالرحمن العوايشة الى اللجنة القانونية لتنظر لجنة النظام والسلوك المنبثقة عنها بالامر.