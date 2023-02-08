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واشنطن: أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الصين أطلقت "في السنوات الأخيرة... أسطولًا من المناطيد المخصصة لعمليات تجسس" في كافة أنحاء العالم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في مؤتمر صحافي على متن الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" التي تقلّ الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ولاية ويسكونسن، إن "مناطيد صينية رُصدت فوق دول في القارات الخمس" وقد "انتهكت سيادة" هذه الدول.

وكانت واشنطن قد أسقطت السبت منطادًا صينيًا كان يحلّق فوق أراضيها.

وأفاد البنتاغون أن مناطيد صينية حلقت ثلاث مرات لفترات زمنية محدودة فوق الأراضي الاميركية خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، ومرة واحدة في بداية ولاية بايدن لفترة قصيرة أيضا.

من جانبها، أعربت الصين عن "استيائها الشديد" من إسقاط واشنطن المنطاد التي تؤكد أنه "مدني مستخدم لأغراض البحث وخصوصا للأرصاد الجوية" مشيرةً إلى أنه انتهك بشكل "غير المتعمد" المجال الجوي الأميركي.