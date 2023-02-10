قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: أنهى وزير الحج والعمرة السعودي زيارة الى بغداد أعلن خلالها عن تسهيلات وأمتيازات غير مسبوقة للحجاج والمعتمرين العراقيين.

واختتم الوزير السعودي توفيق الربيعة زيارته الى بغداد الليلة الماضية بعد ان اعلن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الحج والعمرة العراقية سامي المسعودي عن امتيازات غير مسبوقة للحجاج والمعتمرين العراقيين بينها خفض قيمة التأمين للحاج بنسبة 73% وللمعتمر بنسبة 63%.

وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة لدى وصوله الى بغداد الخميس 9 فبراير 2023 (تويتر)

تخفيض تكاليف الحج والعمرة

وأشار الى انه تم توفير منصة "نسك" الإلكترونية لتسهيل دخول المعتمرين العراقيين إلى المملكة.. موضحا انه تم استقبال 300 ألف معتمرٍ عراقي منذ افتتاح منفذ جديدة عرعر بين البلدين اواخر عام 2020 مبينا أنه تم توفير مبادرات لتخفيض تكاليف الحج والعمرة على العراقيين.

وأكد ألغاء شرط العمر المفروض على الحجاج العراقيين لأداء مناسك العمرة.

واوضح أن التسهيلات شملت تأدية العمرة بدون شروط عمرية أو عددية أو قيود إجرائية تتعلق بوجود المحرم للمرأة مع تسهيل تنقل المعتمرين بين مدن ومناطق المملكة من خلال تمديد فترة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا .

تأشيرات مجانية



كما لفت الوزير إلى ما شهدته زيارته لبغداد من بحث لعددٍ من الخيارات والحلول التي تُسهم في تيسير قدوم الحجاج والمعتمرين العراقيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة مثل تأشيرة الترانزيت المجانية عبر الناقلات السعودية والتي تتيح دخول المملكة لمدة 4 أيام وأداء العمرة، ضمن جملة من التسهيلات التي تستهدف رفع جودة الخدمات المُقدمة، وإثراء التجربة الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وأشار الوزير ايضا الى تجهيز أكثر من 20 معرضًا و100 موقعًا تاريخيًا يُوثق سيرة النبي محمد وأصحابه لإثراء رحلة الحجاج والمعتمرين من العراق .



منافذ جديدة بين العراق والسعودية



ومن جانبه أشار رئيس هيئة الحج العراقية سامي المسعودي الى انه قد تم الاتفاق على تيسير إجراءات الحج والعمرة بالنسبة للعراقيين وفتح منافذ جديدة بين العراق والسعودية ومن بينها منفذ جميمة.

وزار المسعودي مدينة جدة السعودية في 11 من الشهر الماضي حيث طلب خلال لقاءات مع مسؤولي وزارة الحج والعمرة السعودية بإعتماد التعداد السكاني الجديد للعراق البالغ 42 مليونا و 500 الف نسمة في منح حصة البلاد من مقاعد الحج للمواسم المقبلة.

واثر ذلك اعلنت الهيئة الشهر الماضي عن موافقة الجانب السعودي على زيادة عدد الحجاج العراقيين من 36 ألفاً إلى 42 ألفاً و500 حاج للعام 2023 .



لقاء مع رئيسي البلاد والبرلمان



وقد اجتمع الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي في بغداد امس مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الذي أشار إلى متانة العلاقات التي تجمع البلدين وضرورة تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في مجال الاستثمار وبما يحقق المصالح المتبادلة لشعبيهما.

وأكد الرئيس رشيد أن العراق يتطلع لزيادة حصته من مقاعد الحجاج وبما يتلاءم مع تعداد نفوس العراق بدوره أعلن الوزير عن الاستجابة للطلب بزيادة ما يقارب العشرة آلاف مقعد لحصة العراق المقررة.

وشدد الوزير على دعم بلاده لأمن واستقرار العراق ودوره المحوري في المنطقة .

كما بحث الوزير السعودي مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

سبل التعاون بين البلدين في تسهيل إلاجراءات للحجاج والمعتمرين العراقيين وتذليل العقبات التي تواجههم لأداء المناسك بيسر وسهولة والعمل على زيادة أعدادهم خلال هذا العام.



وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة خلال اجتماعه في بغداد الخميس 9 فبراير 2023 مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد (الرئاسة)

وأشاد الحلبوسي بإجراءات فتح منفذ جديدة عرعر الحدودي أمام الحجاج والمعتمرين وأشار إلى التعاون الإيجابي بين هيئة الحج والعمرة العراقية ووزارة الحج والعمرة السعودية كما عبَّر عن تقديره للدور الذي تقوم به السعودية وما تقدمه من خدمات مميزة لضيوف الرحمن.

السعودية تستضيف مليوني حاج



يشار الى ان السعودية قد اعلنت امس أنها تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم الحج للعام 2023 الحالي بعد ان عرفت المملكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مواسم حج استثنائية منذ انتشار جائحة كورونا عام 2020 حيث فرضت قيودًا على أعداد الأشخاص وأعمار المسموح لهم بأداء الحج والذين بلغ عددهم خلال موسم 2022 الماضي 899 ألفًا و353، بينهم 779 ألفًا و919 من خارج المملكة بينما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي الوباء غير ان عام 2020 شهد موسمًا استثنائيًا للحج حين اقتصر عدد الحجاج آنذاك على حوالي 10 آلاف من داخل السعودية فحسب مقارنة بنحو 2.5 مليون في عام 2019 من جميع أرجاء العالم.