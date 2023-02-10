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بروكسل: صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد سحب وسام جوقة الشرف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي منحه إياه سلفه جاك شيراك عام 2006، موضحًا أنه يريد اختيار "الوقت المناسب للقيام بذلك".

ومنح ماكرون وسام جوقة الشرف برتبة الصليب الأكبر مساء الأربعاء إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي زار باريس خلال جولته الثانية خارج أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، وهو أرفع وسام يمكن أن يمنحه رئيس فرنسي لنظير.

ورداً على سؤال صحافي عقب قمة أوروبية عُقدت في بروكسل ليل الخميس الجمعة، أوضح ماكرون أن هذا الامتياز هو "اعتراف من بلدنا" تجاه الرئيس الأوكراني.

ولكن أعاد الحفل غير الرسمي لمنح الوسام لزيلينسكي في الإليزيه، والذي نشر ماكرون مقطع فيديو عنه على تويتر، إحياء مطالب بسحب فرنسا هذا الامتياز من فلاديمير بوتين.

وسام جوقة الشرف

في 2006، منح شيراك للرئيس الروسي وسام جوقة الشرف برتبة الصليب الأكبر. وأثار هذا القرار الجدل على الفور. وحاولت منظمة مراسلون بلا حدود الطعن به أمام القضاء، لكنها لم تتمكن من سحب الوسام من بوتين.

وأشار ماكرون إلى أنها "قضية رمزية ولكن مهمة"، قائلاً "لا أستبعد أي احتمال (...) لكنني لم اتخذ القرار حالياً".

واعتبر أن هذه قرارات "تحمل معاني ثقيلة وأعتقد أنه يجب تقييم اللحظة المناسبة لاتخاذها".