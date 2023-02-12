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عمان: أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الأحد أن سلاح الجو الملكي الأردني سيقوم بنقل عشرة آلاف خيمة من مستودعات الأمم المتحدة في المملكة إلى تركيا وسوريا اللتين ضربهما زلزال عنيف أدى إلى مقتل أكثر من 33 ألف شخص.

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي قوله "بناءً على التوجيهات الملكية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا الشقيقتين، قام سلاح الجو الملكي الأردني بتسيير طائرتين إلى مطار أضنة التركي لنقل ما مجموعه 480 خيمة عائلية من مستودعات المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون للاجئين في المملكة، لإيصالها إلى المتضررين من الزلازل في المناطق المنكوبة".

وأوضح أن هذه الخيم هي "من أصل عشرة آلاف خيمة سيتم نقلها تباعاً عبر جسر جوي بين البلدين الشقيقين" سوريا وتركيا.

وأكد المجالي أن "المملكة مستمرة في تقديم المساعدات إلى الأشقاء في المناطق المنكوبة في البلدين الشقيقين".

أرسلت الحكومة الأردنية الجمعة عبر أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي مستشفى ميدانيا يضم أكثر من مئة طبيب وممرض وإداري إلى تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات فجر الإثنين بالقرب من الحدود التركية السورية. وبلغ عدد القتلى في البلدين أكثر من 33 الف شخص بحسب آخر أرقام نشرت الأحد.

مساعدات إنسانية

وأرسلت المملكة عدداً من الطائرات العسكرية المحملة مساعدات إنسانية و99 من عناصر البحث والإنقاذ، يرافقهم خمسة أطباء من الخدمات الطبية الملكية إلى تركيا وسوريا.

وأرسلت الخميس قافلة مساعدات إنسانية هي الأولى براً لمنكوبي الزلزال في سوريا.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجه حكومة بلاده الإثنين بتقديم مساعدات لأسر الضحايا والمصابين في تركيا وسوريا عقب الزلزال.

وأجرى الملك اتصالاً هاتفياً الثلاثاء بالرئيس السوري بشار الأسد أكد فيه "تضامن ووقوف الأردن قيادةً وشعباً إلى جانب سوريا في هذه الكارثة"، وفقا لبيان رسمي سوري.

وأكد الملك استعداد الاردن "لتقديم ما يلزم للمساعدة في جهود الإغاثة".