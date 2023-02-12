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إيلاف من الرباط:ارتفع عدد المغاربة الذين لقوا حتفهم بتركيا، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد الاثنين الماضي، إلى ستة، حسب ما اعلنت عنه سفارة المملكة المغربية بأنقرة.

وكان الوزير المغربي المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أفاد،الخميس الماضي،بأن عدد قتلى الزلزال من أفراد الجالية المغربية بلغ أربعة ضحايا.

تجدر الاشارة الى أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريشتر ، ضرب فجر الاثنين الماضي منطقة "بازارجيق" بولاية "قهرمان مرعش" جنوبي تركيا،وخلف دمارا واسعا بولايات "غازي عنتاب" و"أضنة" و"ملاطيا" و"ديار بكر" و"شانلي أورفا" و"عثمانية"، علاوة على "قهرمان مرعش"، مركز الزلزال. وبعد بضع ساعات من هذه الهزة العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب بنفس الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول، مما فاقم حصيلة الفاجعة.

في غضون ذلك، أعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجات على سلم ريشتر، صباح الأحد، بإقليم الحسيمة الواقع شمال البلاد .

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في قرية النكور ، وقعت على الساعة السابعة و 59 دقيقة و 31 ثانية صباحا (توقيت غرينيتش+1).



