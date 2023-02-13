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واشنطن: أكد عضوان في الكونغرس أن الجيش الأميركي أسقط جسما طائرا آخر الأحد فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا، في رابع عملية من هذا النوع خلال أسبوع.

وغردت النائبة عن ميشيغن التي تقع جنوب البحيرة إليسا سلوتكين "أسقط طيارون من القوات الجوية والحرس الوطني الجسم"، كما قال النائب عن ميشيغن أيضا جاك بيرغمان إن الجيش الأميركي "عطّل" جسما فوق البحيرة.