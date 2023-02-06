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بكين: أكّدت الصين الاثنين أن المنطاد الذي رصدته واشنطن محلّقا فوق أميركا اللاتينية صيني، بعدما أسقطت الولايات المتحدة منطادا مماثلا نهاية الأسبوع.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الجمعة إن منطادا صينيا ثانيا يشتبه في أنه لأغراض التجسس رصد فوق أميركا اللاتينية.

وأشارت القوات الجوية الكولومبية إلى رصد المنطاد صباح الجمعة ومراقبته حتى خروجه من المجال الجوي الوطني، مؤكدة أنه لم "يهدد" في أي وقت الأمن والدفاع عن البلاد.

وقال الجيش في بيان السبت إنه في الثالث من شباط/فبراير "رصد نظام الدفاع الجوي الوطني جسمًا على ارتفاع يزيد عن 55 ألف قدم دخل المجال الجوي الكولومبي عبر القطاع الشمالي من البلاد، وتحرك بمعدّل سرعة 25 عقدة وله خصائص منطاد".

وأضافت القوات الجوية الكولومبية أنها تجري "عمليات تحقق مع دول ومؤسسات مختلفة لتحديد مصدر الجسم".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في إحاطة صحافية "أصبح مفهوما أن المنطاد غير المأهول صيني" مشيرة إلى أنه "انحرف بشكل خطير عن مساره المحدّد وانتهى به المطاف عن طريق الخطأ فوق أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وأوضحت "متأثرا بأحوال الطقس الشديدة بالإضافة إلى محدودية قدرته على المناورة، انحرف المنطاد بشكل كبير عن مساره المحدّد ودخل عن طريق الخطأ المجال الجوي لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وأضافت "الصين دولة مسؤولة وتلتزم دائما القانون الدولي".

وتابعت "تواصلنا مع الجهات المعنية ونتعامل بشكل مناسب (مع الحادث) ولن نتسبب في أي تهديد لأي بلد".