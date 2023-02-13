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بكين: أعلنت بكين الاثنين أن واشنطن أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من عشر مرّات منذ كانون الثاني/يناير 2022، في تعميق للخلاف بين القوتين منذ أُسقط جسم صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسس، فوق الولايات المتحدة.

تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الأسابيع الأخيرة على خلفية قرار واشنطن إسقاط الجسم الطائر الذي تشتبه بأنه للتجسس مطلع شباط/فبراير، فيما شددت الصين على أن أهدافه كانت مدنية.

وأُسقط مذاك عدد من الأجسام المشابهة في الولايات المتحدة وكندا، رغم أن بكين لم تعترف بإرسال غير واحد منها.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين الاثنين "ليس غريبا على الولايات المتحدة دخول أجواء البلدان الأخرى بشكل غير قانوني".

وأضاف "منذ العام الماضي وحده، حلّقت المناطيد الأميركية بشكل غير قانوني فوق الصين أكثر من عشر مرّات من دون أي موافقة من السلطات الصينية".

ولدى سؤاله عن كيفية رد الصين على عمليات التوغل المفترضة هذه، قال وانغ إن بكين تعاملت مع هذه الحوادث بشكل "مسؤول ومهني".

وتابع "إن كنتم تريدون معرفة المزيد عن المناطيد الأميركية التي تحلّق على علو مرتفع وتدخل بشكل غير شرعي المجال الجوي الصيني، فأقترح عليكم توجيه السؤال إلى الجانب الأميركي".