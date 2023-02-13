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بروكسل: حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الاثنين من أن القوات الأوكرانية تستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول الأعضاء في الحلف التي ينبغي عليها حتمًا زيادة إنتاجها.

وقال خلال مؤتمر صحافي عشية اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو، إن "الوتيرة الحالية لاستخدام الذخائر في أوكرانيا أكبر بكثير من وتيرة إنتاجنا الحالية".

وأضاف "هذا الأمر يضع صناعاتنا الدفاعية تحت الضغط".

وقال "نعم لدينا مشكلة، نعم، هذا تحدٍ". وأشار إلى أن الحلف بدأ اتخاذ تدابير متحدثًا عن زيادة القدرات على المدى القصير، عبر العمل خلال عطل نهاية الأسبوع مثلًا، إنما أيضًا على المدى المتوسط عبر الاستثمار في قدرات الإنتاج.

وأوضح أن الموضوع سيُناقش الثلاثاء في اجتماع لمجموعة دعم أوكرانيا برئاسة الولايات المتحدة، ثمّ في اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف.

ويشارك وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيي ريزنيكوف في الاجتماعين ويتحدث أمام الحلفاء عن حاجات القوات الأوكرانية، بحسب ستولتنبرغ.

وتابع أنه ستجري مناقشة تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة، لكن "ذلك سيتطلب وقتًا والأولويات على المدى القصير هي الذخائر والأسلحة الموعود بها مع وقود وقطع غيار".