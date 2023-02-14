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باريس: تعتزم الحكومة الفرنسية منح تأشيرات عاجلة لعائلات أجانب مقيمين بشكل قانوني في فرنسا، تضررت من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، مع الحرص على ضمان أمن فرنسا.

وقالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا رداً على سؤال الثلاثاء في الجمعية الوطنية "المسألة تستدعي تقييما مشتركا بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية".

وأوضحت أنه في مواجهة "مأساة رهيبة من الممكن وضع تدابير خاصة، كما حصل في الماضي"، مضيفة أن هذا يتطلب "دراسة متأنية لضمان الاستقبال في ظروف آمنة لأراضينا".

في سوريا، تعتبر المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال محافظة حلب وفي إدلب (شمال غرب)، من أكثر المناطق تضرراً جراء الزلزال، ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا) على هذه المنطقة جزئيًا.

وأشارت كولونا، إلى أنّ الأجانب الموجودين حاليًا في تركيا وسوريا، ويحملون تصريح إقامة في فرنسا، ستتم مساعدتهم "لتسريع عودتهم إلى بلادنا".