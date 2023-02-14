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الخرطوم: أرسل السودان إلى سوريا طائرة محمّلة 30 طنّاً من المساعدات للمتضررين من الزلزال، وأجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اتّصالا بالرئيس السوري بشار الأسد عارضاً الدعم، وفق ما أعلن مسؤولون الإثنين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السودانية أوردته وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الإمدادات المرسلة إلى دمشق تتضمن "30 طناً من المواد الغذائية والطبية والأغطية وغيرها".

وأجرى البرهان الذي أحكم قبضته على السلطة بعد انقلابه على شركائه المدنيين في 25 تشرين الأول/اكتوبر 2021، الاتصال الهاتفي بالأسد للتعبير عن "مواساة السودان، حكومة وشعبا، للشعب السوري في ضحايا الزلزال الذي وقع في الأراضي السورية".

والإثنين ارتفعت الحصيلة الإجمالية للزلزال الذي وقع قبل أسبوع وبلغت قوّته 7,8 درجات إلى 35 ألفاً و224 قتيلاً، وقد أوضح مسؤولون أن حصيلة القتلى في تركيا بلغت 31 ألفاً و643 شخصاً، فيما بلغت في سوريا 3581 شخصاً.

وأبقت الخرطوم على العلاقات الدبلوماسية قائمة مع دمشق على الرغم من تعليق جامعة الدول العربية عضوية سوريا فيها في العام 2011 على خلفية الحرب الأهلية الدامية على الأراضي السورية.

تضامن عربي

ومنذ اليوم الأول لوقوع الزلزال، سارع قادة وملوك دول عربية عدة الى التواصل مع الأسد وإبداء تضامنهم مع محنة الشعب السوري الذي أنهكته سنوات الحرب الطويلة، ما فك عزلته السياسية.

والأحد، زار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الأسد في دمشق بعدما تعهّدت الإمارات تقديم مساعدات لسوريا بعشرات ملايين الدولارات.

وكان الأسد قد تلقى اتصالاً من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، هو الأول بين الرجلين منذ تولي السيسي السلطة في مصر العام 2014.

كذلك تلقى الرئيس السوري اتصالاً من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، هو الأول منذ أكثر من عقد. وكانت البحرين قد استأنفت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في العام 2018.