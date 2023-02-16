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مونتيفيديو: أعلنت النيابة العامة أنه حكم على الرئيس السابق المكلف أمن رئيس أوروغواي لويس لاكاليي بو، بالسجن لأكثر من أربع سنوات لدوره في تزوير وثائق تسمح بإصدار جوازات سفر لمواطنين روس.

دين أليخاندرو أستيسيانو الذي شغل منصب رئيس الأمن للاكاليي بو منذ تعيينه رئيسا في عام 2020 حتى اعتقاله في ايلول/سبتمبر بتهمة الانتماء الى عصابة إجرامية واستغلال النفوذ وكشف أسرار والتدخل بين المصالح العامة والخاصة.

حكم عليه بموجب اتفاق مع النيابة، بالسجن أربع سنوات ونصف بالإضافة إلى منعه من تولي أي وظيفة عامة لمدة أربع سنوات.

واتهم رئيس الأمن السابق بالمشاركة في منظمة كانت تزور وثائق لإصدار جوازات سفر لمواطنين روس.

بعد ان كشفت الصحافة عن تسجيلات من هاتفه المحمول، فتح تحقيق بحق أليخاندرو أستيسيانو لجرائم أخرى تتعلق باستغلال النفوذ.